Рабінович: Супрун призначена на посаду в.о. голови МОЗ для "знищення" країни

Рабінович розкритикував діяльність Супрун

В.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун та її оточення були призначені на ключові посади, щоб знищити країну. Таку думку висловив народний депутат і лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабінович в ефірі авторської програми "Хто кому Рабінович" на телеканалі "112 Україна".

"Я про цього недоміністра Супрун кажу давно, але мені здається, що два дні тому була перейдена якась людська грань. Заступник Супрун Олександр Лінчевський сказав абсолютно приголомшливу річ. Він сказав, що на онкохворих грошей витрачати не треба, тому що вони все одно помруть. Таких виродків ще не було в нашій країні! Якщо ці гади кажуть, що онкохворі повинні померти, то я вважаю, що вони закінчені паразити, рівних яким за підлості, нахабства і цинізму ще не існувало в нашій країні. Я впевнений, що Супрун і вся банда навмисно поставлені для того, щоб вбити нашу країну", – підкреслив політик.

Також парламентарій обурився тим, що на голосування Верховної ради не виноситься постанова про відставку Супрун, підтримана парламентським комітетом з питань охорони здоров'я.

"При цьому її відставку не виносять в зал, оскільки, незважаючи на те, що це ручний парламент влади, вони розуміють, що навіть він проголосує за відставку Супрун. Яке право вони мають з нами так розмовляти і діяти? Яке право вони мають порушувати закони, не вносячи пропозицію про звільнення вбивчого міністра охорони здоров'я?", – задався питанням Рабінович.

Він нагадав про те, що в Україні спостерігається гострий дефіцит з вакцинами та сироватками від ряду небезпечних захворювань.

"1300 випадків кору за минулий тиждень – сироватки немає. Скажіть, як таке може бути? У країні всім оголошують, що треба бути обережним з в'яленої та копченої рибою, бо сироватки від ботулізму у міністра теж немає. Вона в Росії купувати не хоче, тому що це агресор. Газ влада може купувати, а сироватку, щоб врятувати людей, немає", – заявив народний депутат.

Коментуючи конфлікт в уряді між прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом і главою Мінфіну Олександром Данилюком, лідер партії "За життя" зазначив, що не ділить Кабінет міністрів і сприймає його, як єдиний уряд, що "провалив" Україну.

"Соромно і прикро. Послухайте, що взагалі відбувається? Міністр стукає на прем'єра послам. Прем'єр каже, що так недобре, тому що підірветься до нас довіра. Де він бачив цю довіру, незрозуміло... Звідки може взятися довіру до України? Ми обдурили всіх, кого тільки могли. Ми самі ненадійні, корупційні партнери. Ми порушили всі свої зобов'язання. З Данилюком або без нього, чому ми повинні вірити? З Данилюком нехай Кабмін справляється сам. Я не поділяю Кабмін Данилюка, Гройсмана та інших, для мене це єдиний уряд, що провалив мою країну. Для мене немає різниці. Навіщо мені Данилюк? З Данилюком ви самі розберетеся. Відставку Супрун для початку внесіть в сесійний зал. І самі прозвітуйте у Раді, відповідно до закону України", – резюмував Рабінович.