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Рабинович: страну можно спасти только при объединении парламента

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Киев, Воскресенье 05 декабря 2021 13:48
Рабинович: страну можно спасти только при объединении парламента Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Украина зашла в управленческий тупик. Страну нужно спасать всем избранным парламентариям ‒ объединившись.

Об этом заявил народный депутат, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович на телеканале "Украина 24".

"Есть такая игра "украинская рулетка", которая заключается в том, чтобы принять бюджет, не читая его. А ведь по нему будут жить все люди! Власть обещает, что мы заживем так хорошо, как никогда раньше. Свежо предание… И тут я хочу напомнить, что лучший показатель, насколько хорошая власть - это холодильники людей, а точнее то, что в них есть. Если за 2,5 года люди стали жить лучше, значит, власть хорошая, если хуже - власть плохая", - отметил Рабинович.

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