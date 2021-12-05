Рабінович: країну можна врятувати тільки при об'єднанні парламенту

"Є така гра "українська рулетка", яка полягає в тому, щоб прийняти бюджет, не читаючи його. Але ж по ньому будуть жити всі люди! Влада обіцяє, що ми заживемо так добре, як ніколи раніше. І тут я хочу нагадати, що найкращий показник, наскільки хороша влада - це холодильники людей, а точніше те, що в них є. Якщо за 2,5 роки люди стали жити краще, значить, влада хороша, якщо гірше - влада погана", - зазначив Рабінович.