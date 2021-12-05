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Рабінович: країну можна врятувати тільки при об'єднанні парламенту

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Києва, Неділя 05 грудня 2021 13:48
Рабінович: країну можна врятувати тільки при об'єднанні парламенту Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Україна зайшла в управлінський глухий кут. Країну потрібно рятувати всім обраним парламентаріям-об'єднавшись.

Про це заявив народний депутат, співголова партії "опозиційна платформа - за життя" Вадим Рабінович на телеканалі "Україна 24".

"Є така гра "українська рулетка", яка полягає в тому, щоб прийняти бюджет, не читаючи його. Але ж по ньому будуть жити всі люди! Влада обіцяє, що ми заживемо так добре, як ніколи раніше. І тут я хочу нагадати, що найкращий показник, наскільки хороша влада - це холодильники людей, а точніше те, що в них є. Якщо за 2,5 роки люди стали жити краще, значить, влада хороша, якщо гірше - влада погана", - зазначив Рабінович.

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