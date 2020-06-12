Рабинович: "Слугу народа" на местных выборах ждет полный разгром

Фото: Вадим Рабинович (zagitty.com.ua)

По его мнению, электорат "слуг" на востоке страны понимает, что мира эта команда не принесет

Представители партии "Слуга народа" будут разгромлены по всей стране. Их уровень поддержки за последний год существенно упал.

Об этом заявил народный депутат, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович в эфире "112 Украина".

"Сегодня я могу смело и на всю Украину сказать: уже сейчас "Слуги народа" прекрасно понимают, что на местных выборах они будут разгромлены по всей стране", - считает политик.

По его мнению, электорат "слуг" на востоке страны понимает, что мира эта команда не принесет, как и развития экономики.

"А их заявления об углублении сотрудничества с МВФ и вступлении в НАТО еще больше усугубляет проблемы, а, значит, позиции власти в этих регионах", - добавил Рабинович.

Не лучшая ситуация, по его мнению, и на западе Украины, где "попытка стать "вторыми Порошенко" у власти также не удалась.

Он также отметил, что радостные заявления спикеров партии "Слуга народа" о том, как хорошо, что участие в местных выборах примут порядка сорока партий - не имеют ничего общего с реальностью.

"Власть уже занимается специальной "нарезкой" округов под себя, пытаясь хоть как-то вырвать победу у конкурентов. Но давайте уже возвращаться от креатива к прагматизму, давайте убирать тех, кто много говорят и ничего не делают", - добавил Рабинович.

Напомним, в "Слуге народа" не исключают отставку Кабинета министров перед местными выборами в октябре.

Как писало РБК-Украина, на местных выборах в этом году украинское правительство планирует протестировать формат онлайн-голосования, однако только в больших городах.

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Автор: РБК-Украина