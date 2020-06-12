ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Рабинович: "Слугу народа" на местных выборах ждет полный разгром

Новости » Политика     12.06.2020 - 09:46
Рабинович: "Слугу народа" на местных выборах ждет полный разгром
Фото: Вадим Рабинович (zagitty.com.ua)

По его мнению, электорат "слуг" на востоке страны понимает, что мира эта команда не принесет

Представители партии "Слуга народа" будут разгромлены по всей стране. Их уровень поддержки за последний год существенно упал.

Об этом заявил народный депутат, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович в эфире "112 Украина".

"Сегодня я могу смело и на всю Украину сказать: уже сейчас "Слуги народа" прекрасно понимают, что на местных выборах они будут разгромлены по всей стране", - считает политик.

По его мнению, электорат "слуг" на востоке страны понимает, что мира эта команда не принесет, как и развития экономики.

"А их заявления об углублении сотрудничества с МВФ и вступлении в НАТО еще больше усугубляет проблемы, а, значит, позиции власти в этих регионах", - добавил Рабинович.

Не лучшая ситуация, по его мнению, и на западе Украины, где "попытка стать "вторыми Порошенко" у власти также не удалась.

Он также отметил, что радостные заявления спикеров партии "Слуга народа" о том, как хорошо, что участие в местных выборах примут порядка сорока партий - не имеют ничего общего с реальностью.

"Власть уже занимается специальной "нарезкой" округов под себя, пытаясь хоть как-то вырвать победу у конкурентов. Но давайте уже возвращаться от креатива к прагматизму, давайте убирать тех, кто много говорят и ничего не делают", - добавил Рабинович.

Напомним, в "Слуге народа" не исключают отставку Кабинета министров перед местными выборами в октябре.

Как писало РБК-Украина, на местных выборах в этом году украинское правительство планирует протестировать формат онлайн-голосования, однако только в больших городах.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины РабиновичСлуга народаМестные выборыОппозиционная платформа За життя
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь