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Рабинович считает, что "власть открыто убивает экономику"

Киев, Пятница 24 июля 2020 14:27
Рабинович считает, что "власть открыто убивает экономику"
Фото: Вадим Рабинович (zagitty.com.ua)
Автор: РБК-Украина

Кроме того, нардеп раскритиковал законопроект "Слуги народа" об оппозиции

Власть открыто убивает экономику страны. Последствия для украинцев - могут быть еще хуже, чем при предыдущей власти.

Об этом заявил народный депутат, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович в эфире "112 Украина".

"Это, безусловно, мимолетная власть. Но тот ущерб, который "зеленые" нанесут, боюсь, будет несопоставим даже с тем, что натворила команда прошлой власти", - считает Рабинович.

Кроме того, нардеп раскритиковал законопроект "Слуги народа" об оппозиции.

"Вы знаете, кто занимается законом "Об оппозиции"? - Галина Третьякова, которая сказала, что надо срочно легализовать проституцию; та, которая сказала, что если люди бедные, то их надо стерилизовать, потому что дети у них "некачественные". И это говорит один из ключевых политиков партии "Слуга народа", - добавляет Рабинович.

Напомним, ранее Министерство финансов Украины объявило о выпуске новых еврооблигаций на сумму 2 млрд долларов.

Облигации с погашением в 2033 году будут размещены с доходностью 7,253%.

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