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Рабінович вважає, що "влада відкрито вбиває економіку"

Київ, П'ятниця 24 липня 2020 14:27
Рабінович вважає, що "влада відкрито вбиває економіку"
Фото: Вадим Рабінович (zagitty.com.ua)
Автор: РБК-Україна

Кроме того, нардеп розкритикував законопроект "Слуги народу" про опозицію

Влада відкрито вбиває економіку країни. Наслідки для українців - можуть бути ще гірше, ніж за попередньої влади.

Про це заявив народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабинович в ефірі "112 Україна".

"Це, безумовно, скороминуща влада. Але той збиток, який "зелені" завдадуть, боюся, буде непорівнянний навіть з тим, що накоїла команда минулої влади", - вважає Рабінович.

Крім того, нардеп розкритикував законопроект "Слуги народу" про опозицію.

"Ви знаєте, хто займається законом "Про опозицію"? - Галина Третьякова, яка сказала, що треба терміново легалізувати проституцію; та, яка сказала, що якщо люди бідні, то їх треба стерилізувати, тому що діти у них "неякісні". І це каже один з ключових політиків партії "Слуга народу", - додає Рабинович.

Нагадаємо, раніше Міністерство фінансів України оголосило про випуск нових єврооблігацій на суму 2 млрд доларів.

Облігації з погашенням у 2033 році будуть розміщені з прибутковістю 7,253%.

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