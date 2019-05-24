Рабинович считает опасным сотрудничество с МВФ

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Рабинович считает, что от сотрудничества с фондом нужно отказаться

Народный депутат Украины и глава политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович считает опасным сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина", сообщает РБК-Украина.

"Весь Запад истерически пять лет рассказывает, что Украина – это форпост демократии. Так спишите форпосту долги, которые вы на него повесили! У нас война длится больше пяти лет, мы не в состоянии жить еще и с такими долгами. Вы нам даете старые списанные корабли, старое оружие. И это ваша помощь?", - сказал нардеп.

По его словам, Украина должна срочно отказаться от сотрудничества с Фондом.

"МВФ должен немедленно покинуть Украину. Мы и так в огромных долгах, но нас, ради еще одного траншика, заставляют в интересах Запада уничтожать свою страну. Если Владимир Зеленский не покончит с МВФ, то это будет одна из самых трагических ошибок", – подчеркнул народный депутат.

Политик уверен, что президент должен провести жесткие переговоры с МВФ.

"Он должен сесть с ними за стол переговоров и сказать, что мы отказываемся вырубать наш лес, повышать пенсионный возраст, принимать заезжих варягов. Я считаю, что МВФ – это не та организация, которая может нам помочь. Сотрудничество с МВФ преступно, опасно и должно быть немедленно прекращено", – резюмировал Рабинович.