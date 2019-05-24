Рабінович вважає небезпечною співпрацю з МВФ

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович вважає, що від співпраці з фондом потрібно відмовитися

Народний депутат України і голова політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович вважає небезпечним співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна", повідомляє РБК-Україна.

"Весь Захід істерично п'ять років розповідає, що Україна – це форпост демократії. Так спишіть форпосту борги, які ви на нього повісили! У нас війна триває більше п'яти років, ми не в змозі жити ще й з такими боргами. Ви нам даєте старі списані кораблі, стару зброю. І це ваша допомога?", - сказав нардеп.

За його словами, Україна повинна терміново відмовитися від співпраці з Фондом.

"МВФ повинен негайно покинути Україну. Ми і так у величезних боргах, але нас, заради ще одного траншика, змушують в інтересах Заходу знищувати свою країну. Якщо Володимир Зеленський не покінчить з МВФ, то це буде одна з найбільш трагічних помилок", – підкреслив народний депутат.

Політик упевнений, що президент повинен провести жорсткі переговори з МВФ.

"Він повинен сісти з ними за стіл переговорів і сказати, що ми відмовляємося вирубувати наш ліс, підвищувати пенсійний вік, приймати заїжджих варягів. Я вважаю, що МВФ – це не та організація, яка може нам допомогти. Співпраця з МВФ злочинна, небезпечна і має бути негайно припинена", – резюмував Рабінович.