Рабинович считает невыгодными кредиты МВФ и предлагает от них отказаться

Фото: Вадим Рабинович (facebook.com/vadim.rabinovich.39)

Рабинович отметил, что Украине надо отдать 12 млрд долгов в наступающем году

"Оппозиционная платформа - За життя", в случае победы на выборах откажется от сотрудничества с международными финансовыми институтами и займется реальным решением экономических вопросов. Об этом заявил народный депутат Украины и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "112 Украина".

"Украине надо отдать 12 млрд долгов в наступающем году. Это абсолютно неподъемная сумма для нашей экономики, даже если представить, что она покажет небывалый рост. Даже если наша экономика будет расти, то благодаря реструктуризации Яресько (экс-министр финансов Украины Наталья Яресько, - ред.) весь рост уйдет в счет долгов международным финансовым институтам. Этот круговорот долгов нужно просто остановить! Позиция нашей политической силы относительно решения вопроса с внешним долгом абсолютна проста - МВФ покинет Украину, как только мы победим на выборах. Точка!", - сказал политик.

Лидер партии "За життя" уверен, что власть готова "посадить украинцев на сухой паек", ради собственной выгоды.

"Наш Кабмин ради очередного транша жертвует нашим здоровьем. Глава Минсоцполитики Андрей Рева на днях пересмотрел рацион украинцев. Правительство своим постановлением уменьшило потребление хлебобулочных изделий, жиров животного происхождения, сладкого и кондитерских изделий. Под сокращение попали нормы сахара, меда и ржаного хлеба! Раньше норма хлеба равнялась 250 граммам, а теперь - 100 граммам. Прямо как в блокадном Ленинграде!", - возмутился парламентарий.

При этом политик напомнил, что руководители госкомпаний, которых СМИ уличили в коррупции, до сих пор не наказаны.

"Нужно понимать, что львиная доля бюджетных денег сегодня находится в "Нафтогазе", руководство которого переводит деньги украинцев на счета своих дочерних структур, либо родственникам. При этом "Нафтогаз" отказал в проверке представителям Счетной палаты, о чем заявил ее председатель - Валерий Пацкан. Как это может быть? Пора заканчивать с этим раз и навсегда!", - резюмировал Вадим Рабинович.