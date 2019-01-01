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Рабінович вважає невигідними кредити МВФ і пропонує від них відмовитися

Новини » Політика    01.01.2019 - 13:43
Рабінович вважає невигідними кредити МВФ і пропонує від них відмовитися
Фото: Вадим Рабінович (facebook.com/vadim.rabinovich.39)

Рабінович зазначив, що Україні треба віддати 12 млрд боргів у наступному році

"Опозиційна платформа - За життя", у разі перемоги на виборах відмовиться від співробітництва з міжнародними фінансовими інститутами і займеться реальним вирішенням економічних питань. Про це заявив народний депутат України та лідер партії "За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "112 Україна".

"Україні треба віддати 12 млрд боргів у наступному році. Це абсолютно непідйомна сума для нашої економіки, навіть якщо уявити, що вона покаже небувале зростання. Навіть якщо наша економіка буде зростати, то завдяки реструктуризації Яресько (екс-міністр фінансів України Наталія Яресько, - ред.) весь зріст піде в рахунок боргів міжнародним фінансовим інститутам. Цей кругообіг боргів потрібно просто зупинити! Позиція нашої політичної сили щодо вирішення питання із зовнішнім боргом абсолютна проста - МВФ покине Україну, як тільки ми переможемо на виборах. Крапка!", - сказав політик.

Лідер партії "За життя" упевнений, що влада готова "посадити українців на сухий пайок", заради власної вигоди.

"Наш Кабмін заради чергового траншу жертвує нашим здоров'ям. Глава Мінсоцполітики Андрій Рева днями переглянув раціон українців. Уряд своєю постановою зменшив споживання хлібобулочних виробів, жирів тваринного походження, солодощів та кондитерських виробів. Під скорочення потрапили норми цукру, меду і житнього хліба! Раніше норма хліба дорівнювала 250 грам, а тепер - 100 грамам. Прямо як в блокадному Ленінграді!", - обурився парламентарій.

При цьому політик нагадав, що керівники держкомпаній, яких ЗМІ викрили в корупції, досі не покарані.

"Потрібно розуміти, що левова частка бюджетних грошей сьогодні знаходиться в "Нафтогазі", керівництво якого переводить гроші українців на рахунки своїх дочірніх структур, або родичам. При цьому "Нафтогаз" відмовив у перевірці представникам Рахункової палати, про що заявив її голова - Валерій Пацкан. Як це може бути? Пора закінчувати з цим раз і назавжди!", - резюмував Вадим Рабінович.

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Новини України РабіновичМВФ
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