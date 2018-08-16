Рабинович рассказал, как прекратить трудовую миграцию из Украины

По словам Рабиновича, из Украины каждый месяц за границу в поисках работы выезжает более 100 тыс. человек

Из Украины каждый месяц за границу в поисках работы выезжает более 100 тысяч человек. Об этом заявил народный депутат Украины и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире "112 Украина".

"По мнению Национального банка Украины, трудовая миграция замедляет экономический рост. А может быть наоборот: отсутствие экономического роста ускоряет трудовую миграцию и выпирает людей за границу? У нас 100 тысяч человек в месяц выезжает за границу! А нам рассказывают, что мы живем все лучше и лучше", - заявил он.

По словам Рабиновича, страну покидают в основном ценные кадры с многолетним опытом работы и высшим образованием.

"Уезжают высококвалифицированные специалисты: врачи, учителя, ученые, айтишники. Едут туда, где не только лучший заработок, но и выше уровень жизни. Уезжают специалисты в промышленной и сельскохозяйственной сферах за более высокими зарплатами, потому что сейчас все важные стратегические предприятия доведены до банкротства, все разворовано олигархами или транснациональными компаниями, которые не дают украинцам достойно зарабатывать", - отметил он.

Вместе с тем, Рабинович уверен, что прекратить массовую трудовую миграцию населения из Украины может только создание сильного государства, которое возьмет под свой контроль стратегические предприятия и будет заниматься их развитием.

"Для того, чтобы вернулись работники промышленного и аграрного секторов, необходимо, прежде всего, возвратить стратегические предприятия под контроль государства и не допустить принятия закона о продаже земли в угоду международных картелей. Приватизированные стратегические объекты и распроданная земля - это верная гибель украинского народа и страны", - заявил Рабинович.