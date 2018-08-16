Рабінович розповів, як припинити трудову міграцію з України

За словами Рабіновича, з України щомісяця за кордон у пошуках роботи виїжджає понад 100 тис. осіб

З України щомісяця за кордон у пошуках роботи виїжджає понад 100 тисяч осіб. Про це заявив народний депутат України та лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабінович в ефірі "112 Україна".

"На думку Національного банку України, трудова міграція уповільнює економічне зростання. А може навпаки: відсутність економічного зростання прискорює трудову міграцію і випирає людей за кордон? У нас 100 тисяч чоловік в місяць виїжджає за кордон! А нам розповідають, що ми живемо все краще і краще", - заявив він.

За словами Рабіновича, країну залишають в основному цінні кадри з багаторічним досвідом роботи та вищою освітою.

"Виїжджають висококваліфіковані фахівці: лікарі, вчителі, вчені, айтішники. Їдуть туди, де не тільки кращий заробіток, але і вище рівень життя. Їдуть фахівці у промисловій і сільськогосподарській сферах за більш високими зарплатами, тому що зараз всі важливі стратегічні підприємства доведені до банкрутства, все розкрадено олігархами або транснаціональними компаніями, які не дають українцям гідно заробляти", - зазначив він.

Разом з тим, Рабінович впевнений, що припинити масову трудову міграцію населення з України може тільки створення сильної держави, яка візьме під свій контроль стратегічні підприємства і буде займатися розвитком.

"Для того, щоб повернулися працівники промислового та аграрного секторів, необхідно, перш за все, повернути стратегічні підприємства під контроль держави і не допустити прийняття закону про продаж землі на догоду міжнародних картелів. Приватизовані стратегічні об'єкти і розпродана земля - це вірна загибель українського народу і країни", - заявив Рабінович.