Рабинович рассказал о подготовке программы выхода страны из кризиса

Презентация программы состоится 25 июля

Народный депутат и лидер политсилы "За життя" Вадим Рабинович рассказал о подготовке экономической программы по выходу страны из кризиса, презентация которой должна состоятся 25 июля в ходе спецвыпуска политического шоу "Украинский формат" на телеканале NewsOne.

"Дорогие украинцы, мы сыты по горло сказками наших политиков. И поэтому 25 июля в "Украинском формате" я презентую вам программу действий нашей партии, программу пошагового выхода из кризиса, программу победы, и, что не менее важно, программу, по которой политики несут полную ответственность за свои действия перед избирателями. Потому что эта безответственность довела нас до того, что мы имеем", – считает народный депутат.

Он уверен, что "сейчас практически все политические силы берут идеи партии "За життя" себе на вооружение".

"На протяжении четырех лет я говорю о том, что Украина должна стать независимой, нейтральной, внеблоковой страной – Швейцарией Восточной Европы. У нас просто нет другого выхода! Мы можем сколько угодно стучаться в НАТО и ЕС, но должны, наконец, понять – там нас хотят видеть только тогда, когда в Украине останется 3 миллиона человек и страна просто-напросто превратится в аграрную площадку. Они хотят уничтожить Украину, вырубить лес и идти в Европу. Нейтральность, учитывая наше географическое положение, даст нам возможность получать дивиденды. Нам нужно смотреть нам мир с экономической точки зрения. Нам нужно менять Конституцию, общественный договор и в первую очередь провести референдум по главным вопросам: куда мы идем?", – уверен политик.

Кроме того, по его словам, в "Украинском формате" будут представлены будущие исполнители экономической программы политсилы.

"Сперва телезрители методом голосования определят пять главных проблем, требующих первоочередного решения. Потом они же определят пятерку менеджеров, которых считают самыми компетентными в данных вопросах. Я всегда говорил, что нужно ставить на важнейшие государственные посты не "свата-кума", а пусть и политических, но точно знающих свое дело оппонентов. И я обязуюсь принять в партию пять кандидатур, которых выберут телезрители, и поставить их на те позиции, на которые их определил народ. Думаю, это будет очень интересный эксперимент – мы все вместе удивим Украину", – заявил Рабинович.