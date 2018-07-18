Рабінович розповів про підготовку програми виходу країни з кризи

Презентація програми відбудеться 25 липня

Народний депутат і лідер політсили "За життя" Вадим Рабінович розповів про підготовку економічної програми виходу країни з кризи, презентація якої повинна відбутися 25 липня в ході спецвипуску політичного шоу "Український формат" на телеканалі NewsOne.

"Дорогі українці, ми ситі по горло казками наших політиків. І тому 25 липня в "Українському форматі" я презентую вам програму дій нашої партії, програму покрокового виходу з кризи, програму перемоги, і, що не менш важливо, програму, за якою політики несуть повну відповідальність за свої дії перед виборцями. Тому що ця безвідповідальність довела нас до того, що ми маємо", – вважає народний депутат.

Він впевнений, що "зараз практично всі політичні сили беруть ідеї партії "За життя" собі на озброєння".

"Протягом чотирьох років я говорю про те, що Україна повинна стати незалежною, нейтральною, позаблоковою країною – Швейцарією Східної Європи. У нас просто немає іншого виходу! Ми можемо скільки завгодно стукати в НАТО і ЄС, але повинні, нарешті, зрозуміти – там нас хочуть бачити тільки тоді, коли в Україні залишиться 3 мільйони чоловік і країна просто-напросто перетвориться в аграрний майданчик. Вони хочуть знищити Україну, вирубати ліс і йти в Європу. Нейтральність, враховуючи наше географічне положення, дасть нам можливість отримувати дивіденди. Нам потрібно дивитися нам світ з економічної точки зору. Нам потрібно змінювати Конституцію, суспільний договір і в першу чергу провести референдум з головним питанням: куди ми йдемо?", – впевнений політик.

Крім того, за його словами, в "Українському форматі" будуть представлені майбутні виконавці економічної програми політсили.

"Спершу телеглядачі методом голосування визначать п'ять головних проблем, що вимагають першочергового рішення. Потім вони ж визначать п'ятірку менеджерів, яких вважають найбільш компетентними у цих питаннях. Я завжди говорив, що потрібно ставити на найважливіші державні пости не "свата-кума", а нехай і політичних, але таких, що точно знають свою справу опонентів. І я зобов'язуюсь прийняти в партію п'ять кандидатур, яких виберуть телеглядачі, і поставити їх на ті позиції, на які їх визначив народ. Думаю, це буде дуже цікавий експеримент – ми всі разом здивуємо Україну", – заявив Рабінович.