Рабинович заявил, что добьется понижения тарифов на газ для населения

После победы на выборах партия "За життя" внедрит свою экономическую программу в течение трех месяцев. Такое заявление сделал лидер политсилы, народный депутат Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne, пообещав в противном случае уйти из политики.

"Политическая партия "За життя" подготовила программу, которую я презентовал 25 июля. В ней есть четыре "социальных кита", без которых никакая власть не сможет начать вести страну к процветанию. Мы - первая политическая сила в Украине, которая обязуется воплотить подобные инициативы в первые три месяца нахождения у власти или же покинуть политику", - заявил Рабинович.

Кроме того, Рабинович рассказал, как добиться повышения социальных стандартов.

"Во-первых, мы поднимем пенсии в три раза. И это абсолютно реальная перспектива, потому что, например, размер всего пенсионного фонда сегодня составляет около 142 млрд гривен, что, примерно равняется 5 млрд долларов. Для того, чтобы увеличить его в два раза нужно закрыть хотя бы одну "дырку" в бюджете!.. На днях в немецких СМИ появилось сообщение, что украинская таможня недополучает около 4-6 млрд долларов. Одну "дырку" закрыть, выгнать Гройсмана с "бригадой Продана" из таможни - и уже всем пенсионерам обеспечена стопроцентная прибавка к пенсии", - заявил Рабинович.

Кроме того, Рабинович заявил, что добьется понижения тарифов на газ для населения, "ограничив аппетиты газовых олигархов".

"Я и моя политическая сила обязуемся в первые три месяца сократить тарифы в три раза! И на это есть экономические обоснования: Украина сегодня добывает более 20 млрд куб. м газа по цене 2,5 тыс. грн за 1 куб. м. Население и бюджетные организации вместе потребляют лишь 15,4 млрд кубов газа. Почему тогда растут тарифы? Потому что этого хотят олигархи, которые сидят на наших природных ресурсах и считают сверхприбыли. Поэтому я предлагаю немедленно национализировать все недра, привести отрасль в порядок, отдать народу Украины 15,4 млрд кубов, в которых он нуждается, а на остальных 5 млрд кубов пусть себе зарабатывают. В противном случае мы национализируем все! Мы можем это сделать за пару месяцев", - заявил он.

По мнению Рабиновича, государство, закрыв несколько коррупционных "схем", также сможет помочь переселенцам с жильем.

"Нужно обеспечить достойную жизнь внутренне перемещенным лицам. Недопустимо, чтобы переселенцы четыре года скитались по стране, не имели возможности получить доступное жилье и кредиты. Для такой страны как Украина построить 1 млн квадратных метров в год доступного жилья - не проблема! На это нужно 400 млн долларов, которые воруют из казны только лишь по одной какой-то "схеме", - сказал Рабинович.