Рабінович заявив, що доб'ється зниження тарифів на газ для населення

Після перемоги на виборах партія "За життя" запровадить свою економічну програму протягом трьох місяців. Таку заяву зробив лідер політсили, народний депутат Вадим Рабинович в ефірі телеканалу NewsOne, пообіцявши в противному разі піти з політики.

"Політична партія "За життя" підготувала програму, яку я презентував 25 липня. У ній є чотири "соціальних кити", без яких ніяка влада не зможе почати вести країну до процвітання. Ми - перша політична сила в Україні, яка зобов'язується втілити подібні ініціативи в перші три місяці перебування при владі або ж покинути політику", - заявив Рабінович.

Крім того, Рабінович розповів, як домогтися підвищення соціальних стандартів.

"По-перше, ми піднімемо пенсії в три рази. І це абсолютно реальна перспектива, тому що, наприклад, розмір пенсійного фонду на сьогодні становить близько 142 млрд гривень, що приблизно дорівнює 5 млрд доларів. Для того, щоб збільшити його в два рази потрібно закрити хоча б одну "дірку" в бюджеті!.. Днями в німецьких ЗМІ з'явилося повідомлення, що українська митниця недоотримує близько 4-6 млрд доларів. Одну "дірку" закрити, вигнати Гройсмана з "бригадою Продана" з митниці - і вже всім пенсіонерам забезпечена стовідсоткова надбавка до пенсії", - заявив Рабінович.

Крім того, Рабінович заявив, що доб'ється зниження тарифів на газ для населення, обмеживши апетити газових олігархів".

"Я і моя політична сила зобов'язуємося у перші три місяці скоротити тарифи в три рази! І На це є економічні обґрунтування: Україна сьогодні видобуває понад 20 млрд куб. м газу за ціною 2,5 тис. грн за 1 куб. м. Населення та бюджетні організації разом споживають лише 15,4 млрд кубів газу. Чому тоді зростають тарифи? Тому що цього хочуть олігархи, які сидять на наших природних ресурсах і рахують надприбутки. Тому я пропоную негайно націоналізувати всі надра, привести галузь, віддати народу України 15,4 млрд кубів, яких він потребує, а на решту 5 млрд кубів хай собі заробляють. В іншому випадку ми націоналізуємо все! Ми можемо це зробити за пару місяців", - заявив він.

На думку Рабіновича, держава, закривши кілька корупційних "схем", також зможе допомогти переселенцям з житлом.

"Потрібно забезпечити гідне життя внутрішньо переміщеним особам. Неприпустимо, щоб переселенці чотири роки поневірялися по країні, не мали можливості отримати доступне житло і кредити. Для такої країни як Україна побудувати 1 млн квадратних метрів у рік доступного житла - не проблема! На це потрібно 400 млн доларів, які крадуть з казни лише однією якоюсь "схемою", - сказав Рабінович.