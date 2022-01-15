Рабинович рассказал, как быстро победить коррупцию в Украине 

Политик заметил, что на содержание антикоррупционных структур из госбюджета выделяется миллиарды гривен.

"Вы знаете, сколько мы тратим бюджетных денег на содержание всех антикоррупционный структур? Больше 10 млрд! А знаете, сколько бюджет получил от борьбы с коррупцией? Всего 200 тысяч", - заявил Рабинович.

Рабинович считает, что в Украине уже никто не верит ни в борьбу с коррупцией, ни в то, что коррупционеры понесут реальные наказания. Поэтому Рабинович подал на рассмотрение Верховной рады новый законопроект.

"В нем все просто: партия, победившая на выборах, формирует экономический блок власти, оппозиция – силовые структуру. Все! На этом коррупция в стране заканчивается моментально", - считает политик.

Также Рабинович рассказал еще об одном законопроекте, который предусматривает введение уголовной ответственности за невыполнение политиком предвыборных обещаний.

"Главная его суть: не давай обещаний, которых ты не выполнишь, а если не можешь выполнить - не нужно было их давать! Пообещал и не выполнил - будь добр, отвечай за свои слова, неси ответственность, в том числе и уголовную", - резюмировал Рабинович.