Рабінович розповів, як швидко перемогти корупцію в Україні 

Політик зауважив, що на утримання антикорупційних структур з держбюджету виділяється мільярди гривень.

"Ви знаєте, скільки ми витрачаємо бюджетних грошей на утримання всіх Антикорупційний структур? Понад 10 млрд! А знаєте, скільки бюджет отримав від боротьби з корупцією? Всього 200 тисяч", - заявив Рабінович.

Рабінович вважає, що в Україні вже ніхто не вірить ні в боротьбу з корупцією, ні в те, що корупціонери понесуть реальні покарання. Тому Рабінович подав на розгляд Верховної ради новий законопроект.

"У ньому все просто: партія, яка перемогла на виборах, формує економічний блок влади, опозиція – силові структуру. Все! На цьому корупція в країні закінчується моментально", - вважає політик.

Також Рабінович розповів ще про один законопроект, який передбачає введення кримінальної відповідальності за невиконання політиком передвиборних обіцянок.

"Головна його суть: не давай обіцянок, яких ти не виконаєш, а якщо не можеш виконати - не потрібно було їх давати! Пообіцяв і не виконав - будь добрий, відповідай за свої слова, неси відповідальність, в тому числі й кримінальну", - резюмував Рабінович.