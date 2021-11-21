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Рабинович раскритиковал планы власти потратить 31 млрд гривен на тепловозы

Новина українською →
Киев, Воскресенье 21 ноября 2021 18:01
Автор: Артем Горовенко

Власть в лице АТ "Укрзализныця" намерена закупить у Швейцарии поезда на сумму более 31 млрд гривен - по 12,5 млн гривен за каждый.

Об этом сообщил народный депутат, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович в эфире "Украина24".

"Мой комментарий прошу считать обращением к правоохранительным органам. Из заявлений властей мы делаем вывод, что 3 млрд грн для народа у нас нет, но, тем не менее, "Укрзализныця" закупает у Швейцарии тепловозов на 31 млрд, по цене 12,5 млн за каждый, а до этого, что интересно, они же продали такие же тепловозы по 6,5 млн", - заявил Рабинович.

По его мнению, эти средства "власть вытянет из карманов простых украинцев".

"Власть "зарывает" деньги в дороги, в тихую, по завышенной цене, закупает тепловозы (на торгах они даже Siemens подвинули). И при этом еще рассуждает, давать ли 3 млрд людям", - добавил он.

Напомним, ранее "Укрзализныця" заявила о намерении обновить парк и закупить поезда. Компании уже объявила тендер в системе Prozorro на закупку 80 пригородных и региональных поездов, и на это планирует потратить 31,4 млрд грн до 2026 года.

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Рабинович Укрзализныця
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