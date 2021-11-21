Рабінович розкритикував плани влади витратити 31 млрд гривень на тепловози

Влада в особі АТ "Укрзалізниця" має намір закупити у Швейцарії поїзди на суму понад 31 млрд гривень - по 12,5 млн гривень за кожен.

Про це повідомив народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович в ефірі " Україна24 ".

"Мій коментар прошу вважати зверненням до правоохоронних органів. Із заяв влади ми робимо висновок, що 3 млрд грн для народу у нас немає, але, тим не менш, "Укрзалізниця" закуповує у Швейцарії тепловозів на 31 млрд, за ціною 12,5 млн за кожен, а до цього, що цікаво, вони ж продали такі ж тепловози по 6,5 млн", - заявив Рабінович.

На його думку, ці кошти "влада витягне з кишень простих українців".

"Влада "зариває" гроші в дороги, в тиху, за завищеною ціною, закуповує тепловози (на торгах вони навіть Siemens посунули). І при цьому ще міркує, чи давати 3 млрд людям", - додав він.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" заявила про намір оновити парк і закупити поїзди. Компанії вже оголосила тендер в системі Prozorro на закупівлю 80 приміських і регіональних поїздів, і на це планує витратити 31,4 млрд грн до 2026 року.