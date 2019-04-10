Рабинович раскритиковал деятельность "Нафтогаза"

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Рабинович считает, что руководство "Нафтогаза" придумывает "мифические победы"

Нынешняя власть превратила компанию "Нафтогаз Украины" в паразитирующий организм. Об этом заявил сделал народный депутат и глава "Оппозиционной платформы – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Нафтогаз" сегодня – это какой-то паразитирующий объект на теле Украины. Ну вот давайте разберемся. Есть государственное предприятие "Нафтогаз Украины". Его руководитель нанимает юристов, которые в Швейцарии выигрывают первый тур судебных тяжб с "Газпромом". И он за это выплачивает себе премию в десятки миллионов долларов. Деньги за эту победу мы еще не получили и не получим. Итог: юристы выиграли дело, глава "Нафтогаза" выписал себе премию, перевел ее маме в Соединенные Штаты, а Украина не получила ничего", – сказал парламентарий.

Он считает, что руководство "Нафтогаза" придумывает "мифические победы", чтобы выписать себе подобные новые премии.

"На этот раз они рассказывают, что Дания отказалась от Северного потока. Это просто вранье! Я специально проверил и выяснил, что Дания не давала своего отказа на прокладку трубопровода. Датское энергетическое агентство попросило провести экологическую оценку этим действиям. Но в "Нафтогазе" наверняка хотели себе под это дело опять выписать еще по 10 миллионов!", – возмутился нардеп.

Он также добавил, что руководство страны не реализовало программу, по которой должна была увеличиться добыча Украиной отечественного газа до 20 млрд кубов. Однако за этот провал, по словам политика, никого даже не уволили.

"Они за все время, что руководят страной, ничего не сделали. Если кто-то помнит, Гройсман и Коболев вместе рассказывали о программе "2020". К 20-му году поднять добычу газа до 20 млрд кубов. Ну к 20-му году мы скоро придем, а вот газа как не было, так и не будет. Они провалили всю работу – и их никто не выгнал. Больше того, как символ надругательства над нами, Коболев получал зарплату в 1 млн гривен в день! Вот так у нас миллион в день получает человек, который грабительскими платежками убил половину страны, который ничего не сделал для развития отрасли!", – подытожил Рабинович.