Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Рабинович: Рада должна принимать те законы, которые помогут людям экономически

НовостиПолитика    21.03.2018 - 17:42
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

По мнению Рабиновича, нардепы "обворовывают" Украину на миллиарды гривен

Народные депутаты "обворовывают" Украину на миллиарды гривен. Об этом заявил народный депутат, лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович в комментарии телеканалу "Прямий".

"Умственный уровень этой Рады у многих вызывает сомнения. Поэтому нужно не рамки на входе ставить, выискивая оружие, а нужно проверять у депутатов их IQ – есть ли хоть одна извилина или нет. У многих, похоже, только одна извилина, и с ней они живут, и на ней же сидят – вот и получаем такой же результат работы этой Рады, депутаты которой лишь бессовестно воруют у своей страны миллиарды", – заявил он.

Рабинович раскритиковал вопросы, которые вносят в повестку дня парламента, и назвал более срочные, на его взгляд, законопроекты, которые нардепы игнорируют.

"Первый законопроект, который нам нужен сегодня, – это законопроект по газу. Нужно показать всей стране, кто на газе зарабатывает. А зарабатывают три человека, которые владеют всеми облгазами страны, – это Левочкин, Бойко (лидеры "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин и Юрий Бойко, – ред.) и Фирташ (олигарх Дмитрий Фирташ, – ред.). То есть вся страна работает на эту бригаду. В таком случае назовите Украину "страна Левочкина", – заявил он.

Рабинович уверен, что страна не должна быть разорена ради обогащения "этой троицы".

"Но все до единого молчат, никто и слова не скажет. Вот опять с 1 апреля ожидается повышение тарифов на газ. Власть подает это как очередное требование МВФ. Но ничего такого этот МВФ не требует – это требуют Левочкин и Бойко. Потому что они хотят набивать карманы нашими деньгами. Поэтому Рада обязана принимать только те законы, которые сегодня помогают людям экономически, а те, которые забирают хоть одну копейку из их кармана – не принимать", – считает нардеп.

Он напомнил, что партия разработала четкую пошаговую программу, как стране выйти из экономического кризиса и стать "Швейцарией Восточной Европы".

"Сегодня нам необходимо начинать менять страну, но для этого нужно понять, что мы строим. Партия "За життя" предлагает строить независимую, нейтральную Украину – "Швейцарию Восточной Европы". Если у вас есть другое предложение – озвучьте его, делайте уже что-то. Но мы только то и делаем, что кричим "Слава Украине". Да "Слава Украине", но слава не вам – не тем моральным уродам, кто до ручки довели эту Украину. Им нужно не Украину строить, а лечиться", – резюмировал Рабинович.

Рабинович: народу Украины нужно предложить программу совершенно иного развития страны
Теги: Рабинович
"Рука до локтя у коллектора просто висела": появились новые детали взрыва в киевской многоэтажке
В Сумах ребенок попал в реанимацию из-за отравления комнатным растением
"Ба-бах": Савченко эпично потроллила депутатов (видео)
"Никита, твоей мамы больше нет": появились новые детали о жутком убийстве женщины под Киевом
On Top