Рабінович: Рада повинна приймати ті закони, які допоможуть людям економічно

На думку Рабіновича, нардепи "обкрадають" Україну на мільярди гривень

Народні депутати "обкрадають" Україну на мільярди гривень. Про це заявив народний депутат, лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабінович в коментарі телеканалу "Прямий".

"Розумовий рівень цієї Ради у багатьох викликає сумніви. Тому потрібно не рамки на вході ставити, вишукуючи зброю, а потрібно перевіряти у депутатів їх IQ – чи є хоч одна звивина чи ні. У багатьох, схоже, лише одна звивина, і з нею вони живуть, і на ній же сидять – ось і отримуємо такий же результат роботи цієї Ради, депутати якої лише безсоромно крадуть у своєї країни мільярди", – заявив він.

Рабінович розкритикував питання, які вносять до порядку денного парламенту, і назвав більш термінові, на його погляд, законопроекти, які нардепи ігнорують.

"Перший законопроект, який нам потрібен сьогодні, – це законопроект щодо газу. Потрібно показати всій країні, хто заробляє на газі. А заробляють три людини, які володіють усіма облгазами країни, – це Льовочкін, Бойко (лідери "Опозиційного блоку" Сергій Льовочкін і Юрій Бойко, – ред.) і Фірташ (олігарх Дмитро Фірташ, – ред.). Тобто вся країна працює на цю бригаду. У такому разі назвіть Україну "країна Льовочкіна", – заявив він.

Рабінович впевнений, що країна не повинна бути знищена заради збагачення "цієї трійці".

"Але всі до єдиного мовчать, ніхто й слова не скаже. Ось знову з 1 квітня очікується підвищення тарифів на газ. Влада подає це як чергову вимогу МВФ. Але нічого такого цей МВФ не вимагає – це вимагають Льовочкін і Бойко. Тому що вони хочуть набивати кишені нашими грошима. Тому Рада зобов'язана приймати тільки ті закони, які сьогодні допомагають людям економічно, а ті, які забирають хоч одну копійку з їхньої кишені – не приймати", – вважає нардеп.

Він нагадав, що партія розробила чітку покрокову програму, як країні вийти з економічної кризи і стати "Швейцарією Східної Європи".

"Сьогодні нам необхідно починати змінювати країну, але для цього потрібно зрозуміти, що ми будуємо. Партія "За життя" пропонує будувати незалежну, нейтральну Україну – "Швейцарію Східної Європи". Якщо у вас є інша пропозиція – озвучте її, робіть вже щось. Але ми тільки те й робимо, що кричимо "Слава Україні". Так "Слава Україні", але слава не вам – не тим моральним виродкам, хто до ручки довів цю Україну. Їм потрібно не будувати Україну, а лікуватися", – резюмував Рабінович.