Рабинович: из-за провальной работы Кабмина половина населения живет в нищете

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

По мнению Рабиновича, украинцы вынуждены обращаться к государству за социальной помощью

Из-за провальной работы нынешнего Кабинета министров, половина населения Украины живет в "нищенских условиях" и вынуждена обращаться к государству за социальной помощью. Об этом в эфире на телеканале "112 Украина" рассказал народный депутат и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович.

"На днях Рева (Андрей Рева, министр социальной политики, – ред.) сообщил "радостную" новость: половина украинцев получает социальную помощь. Давайте я переведу на русский язык. Это значит, что правительство как минимум половину населения Украины вогнало в нищенское состояние. Вместо того чтобы обеспечить людям нормальные зарплаты и пенсии, правительство загнало их в это "жебрачество". Еще и потешается над этим", – возмутился парламентарий.

Он также напомнил, что министр соцполитики предложил обложить налогами доходы украинцев, которые вынуждены были выехать за границу и работать в других странах.

"Тот же Рева предложил еще одну идею: обложить налогами деньги "заробитчан". Я хочу этим тупым управленцам сказать, что вы сегодня держитесь на деньгах тех украинцев, которых вы выперли за границу! Они сегодня трудятся на другие страны, потому что вы им не дали возможностиь работать в своей стране. А теперь вы и эти деньги хотите обложить налогами?", – заявил политик.

При этом, отметил лидер партии "За життя", в результате некомпетентных действий правительства, Украина показала ухудшающиеся результаты внешнеторгового баланса, негативное сальдо которого составило 3,45 млрд долларов.

"В январе-октябре 2018 года негативное сальдо внешнеторгового баланса составило 3,45 млрд долларов. Это в три раза хуже, чем показатели за этот же период в 2017 году. Это значит, что руководство страны за короткий промежуток времени где как-то "съело" почти 4 млрд долларов. Где их теперь искать? Опять будете грабить собственный народ? Опять вводить новые налоги?", - сказал народный депутат.

По его мнению, действующее правительство не способно предложить украинцам план и стратегию выхода из кризиса и ведет лишь к тому, что люди продолжают массово покидать страну.

"Руководство страны ничего не делает, ничего не строит. Мало того, оно даже ничего не обещает. Нет экономики, нет работы с людьми, нет перспектив, нет планов, нет ничего! Молодежь вообще просто выпирается за границу. Она не нужна государству, а государство считает, что ничего не должно молодым", – подытожил Вадим Рабинович.