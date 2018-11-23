Рабинович: через провальну роботу Кабміну половина населення живе в злиднях

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

На думку Рабіновича, українці змушені звертатися до держави за соціальною допомогою

Через провальну роботу нинішнього Кабінету міністрів, половина населення України живе в "жебрацьких умовах" і змушена звертатися до держави за соціальною допомогою. Про це в ефірі на телеканалі "112 Україна" розповів народний депутат і лідер партії "За життя" Вадим Рабінович.

"Днями Рева (Андрій Рева, міністр соціальної політики, – ред.) повідомив "радісну" новину: половина українців отримує соціальну допомогу. Давайте я переведу на російську мову. Це означає, що уряд як мінімум половину населення України ввігнав в злиденний стан. Замість того, щоб забезпечити людям нормальні зарплати і пенсії, уряд загнав їх в це "жебракування". Ще й потішається над цим", – обурився парламентарій.

Він також нагадав, що міністр соцполітики запропонував обкласти податками доходи українців, які змушені були виїхати за кордон і працювати в інших країнах.

"Той же Рева запропонував ще одну ідею: обкласти податками гроші "заробітчан". Я хочу цим тупим управлінцям сказати, що ви сьогодні тримайтеся на грошах тих українців, яких ви виперли за кордон! Вони сьогодні працюють на інші країни, тому що ви їм не дали возможностиь працювати у своїй країні. А тепер ви і ці гроші хочете обкласти податками?", – заявив політик.

При цьому, зазначив лідер партії "За життя", в результаті некомпетентних дій уряду, Україна показала погіршення результатів зовнішньоторговельного балансу, негативне сальдо якого склало 3,45 млрд доларів.

"У січні-жовтні 2018 року негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу склало 3,45 млрд доларів. Це в три рази гірше, ніж показники за цей же період в 2017 році. Це означає, що керівництво країни за короткий проміжок часу де якось "з'їло" майже 4 млрд доларів. Де їх тепер шукати? Знову будете грабувати власний народ? Знову вводити нові податки?", - сказав народний депутат.

На його думку, чинний уряд не здатний запропонувати українцям план і стратегію виходу з кризи і веде лише до того, що люди продовжують масово залишати країну.

"Керівництво країни нічого не робить, нічого не будує. Мало того, він навіть нічого не обіцяє. Ні економіки, ні роботи з людьми, ні перспектив, ні планів, ні нічого! Молодь взагалі просто випирается за кордон. Вона не потрібна державі, а держава вважає, що нічого не має молодим", – підсумував Вадим Рабінович.