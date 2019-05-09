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Рабинович: я призываю к объединению всех политиков для спасения страны

Новости » Политика    09.05.2019 - 19:10
Рабинович: я призываю к объединению всех политиков для спасения страны
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)

Рабинович призвал оппозиционеров к объединению

Народный депутат и глава политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович призвал всех по-настоящему оппозиционных политиков объединиться ради спасения страны. Об этом он заявил в эфире "112 Украина", сообщает РБК-Украина.

"Я постоянно веду работу по объединению оппозиции. Говорю с мэрами городов, веду переговоры с политиками, находящимися в настоящей оппозиции. Но сейчас каждый из игроков, которые находятся на нашем политическом поле, ни с кем объединяться не хочет. Очень много сказано, много обид – и тем не менее нужно объединяться ради спасения Украины", – уверен парламентарий.

По его словам, во время ближайших парламентских выборов украинцы обязательно проголосуют за мир.

"Владимир Зеленский выполнил важную функцию, победив Петра Порошенко. Но сегодня, судя по его заявлениям, новый президент ничего не хочет делать для установления мира в стране и для восстановления экономики. Это печально, но это факт. Поэтому нам необходимо, убирая мусор, который насобирала уходящая власть, на парламентских выборах проголосовать за ту политическую силу, которая принесет мир и поднимет экономику с колен", – подчеркнул народный депутат.

Политик считает, что еще есть время для объединения на базе партии "Оппозиционная платформа – За життя".

"Я уверен, что нужно объединяться, несмотря ни на что. Еще раз обращаюсь ко всем тем, кто играет на одном с нами политическом поле. Ребята, один раз переступите через свои амбиции, через видение себя, как пупа земли, – давайте объединимся ради тех людей, которые ждут от нас спасения страны. Если нет, то мы пойдем на выборы сами. Последняя социология показывает, что партия "Оппозиционная платформа – За життя" сейчас на втором месте, сразу за "Слугой народа". Учитывая, что партии Зеленского пока в принципе не существует, то наша политсила в лидерах", – подытожил Вадим Рабинович.

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