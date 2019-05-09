Рабінович: я закликаю до об'єднання всіх політиків для порятунку країни

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)

Рабінович закликав опозиціонерів до об'єднання

Народний депутат і голова політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович закликав всіх по-справжньому опозиційних політиків об'єднатися заради порятунку країни. Про це він заявив в ефірі "112 Україна", повідомляє РБК-Україна.

"Я постійно веду роботу з об'єднання опозиції. Говорю з мерами міст, веду переговори з політиками, які у справжній опозиції. Але зараз кожен з гравців, які знаходяться на нашому політичному полі, ні з ким об'єднуватися не хоче. Дуже багато сказано, багато образ – і тим не менш потрібно об'єднуватися заради порятунку України", – упевнений парламентарій.

За його словами, під час найближчих парламентських виборів українці обов'язково проголосують за мир.

"Володимир Зеленський виконав важливу функцію, перемігши Петра Порошенка. Але сьогодні, судячи з його заяв, новий президент нічого не хоче робити для встановлення миру в країні і для відновлення економіки. Це сумно, але це факт. Тому нам необхідно, прибираючи сміття, яке назбирала влада, на парламентських виборах проголосувати за ту політичну силу, яка принесе мир і підніме економіку з колін", – підкреслив народний депутат.

Політик вважає, що ще є час для об'єднання на базі партії "Опозиційна платформа – За життя".

"Я впевнений, що треба об'єднуватися, незважаючи ні на що. Ще раз звертаюся до всіх тих, хто грає на одному з нами політичному полі. Хлопці, один раз переступіть через свої амбіції, через бачення себе, як пупа землі, – давайте об'єднаємося заради тих людей, які чекають від нас порятунку країни. Якщо ні, то ми підемо на вибори самі. Остання соціологія показує, що партія "Опозиційна платформа – За життя" зараз на другому місці, відразу за "Слугою народу". Враховуючи, що партії Зеленського поки що в принципі не існує, то наша політсила в лідерах", – підсумував Вадим Рабінович.