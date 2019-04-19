Рабинович призвал на выборах в Раду голосовать за мир, стабильность и тарифы

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Рабинович призвал внимательно прочитать программы партий

Осенью, на парламентских выборах, люди должны внимательно прочитать программы партий и проголосовать за тех, кто обеспечит мир, стабильность и нормальные тарифы. Об этом заявил народный депутат и глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Мы должны подготовить страну к осенним выборам. Без истерик, без криков. Подведем итог этому правлению и будем строить планы на будущее. И я хочу вам напомнить, что 21 апреля мы с вами выбираем между "прошлым" и "иным". А вот цены на коммуналку и тарифы будем "выбирать" осенью. Сейчас голосуем сердцем, а уже осенью спокойно вчитываемся в программы, смотрим, кто именно принесет нам мир, экономическую стабильность и вернет нормальные цены на коммунальные услуги, за того и голосуем", – заявил парламентарий.

Рабинович также высказался против роспуска парламента сразу после второго тура президентских выборов. По его мнению, пока новый президент вступает в должность, Рада должна использовать это время, чтобы принять ряд важных законопроектов.

"Я думаю, что именно сейчас распускать парламент не нужно. Если его распустить, то ничего не изменится. Пусть сейчас новый президент в течение полугода покажет себя и заявит, что он думает по тем или иным вопросам. А мы, как парламент, вернем за это время власть закону и Конституции. Примем закон о временных следственных комиссиях, примем закон об импичменте президента, закон об ответственности судей и многое другое, что парламент обязан был сделать за последние 4,5 года, вместо того чтобы петь гимны. Вот это мы должны делать сегодня, а не распускаться!", – уверен политик.

Глава "Оппозиционной платформы – За життя" также добавил, что необходимо вернуться к положениям Конституции, по которым у президента нет возможности оказывать влияние на экономическое развитие страны.

"У нас по Конституции – парламентско-президентская республика. Если бы мы это помнили и жили по Конституции, нас вообще мало бы волновали президентские выборы, поскольку президент никакого отношения ни к банкам, ни к экономике не должен иметь", – подытожил Рабинович.