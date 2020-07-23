Рабинович призвал Венедиктову расследовать заявления Жвании

Фото: Вадим Рабинович (zagitty.com.ua)

Рабинович убежден, что Давида Жванию должны были взять под государственную охрану

Правоохранительные органы должны расследовать заявления Давида Жвании о том, что якобы предыдущая власть одержала победу в 2014 году, купив поддержку в Евросоюзе.

Об этом заявил народный депутат, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович.

"Сегодня бывший народный депутат Давид Жвания становится ключевым игроком украинской политики только потому, что он - участник банды, который дает показания и является неопровержимым свидетелем событий 2014 года. Поэтому сегодня всем нам важно знать, как его заявление повлияет на Украину", - считает Рабинович.

Рабинович убежден, что Давида Жвании должны были взять под государственную охрану и взять показания.

Он также заявил, что как народный депутат обратился к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой с требованием дать ответ, возбуждено ли уголовное дело по фактам, приведенным Давидом Жванией, а если нет, то когда и каким образом власть собирается и собирается ли вообще реагировать на преступления и привлекать виновных к ответственности.

Напомним, Давид Жвания выступил с видеозаявлением 22 июня. В пресс-служба "Европейской солидарности" заявили, что обвинения Жвании - сплошной фейк.