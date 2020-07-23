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Рабінович закликав Венедіктову розслідувати заяви Жванії

Київ, Четвер 23 липня 2020 20:56
Рабінович закликав Венедіктову розслідувати заяви Жванії
Фото: Вадим Рабинович (zagitty.com.ua)
Автор: РБК-Україна

Рабінович переконаний, що Давида Жванію повинні були взяти під державну охорону

Правоохоронні органи повинні розслідувати заяви Давида Жванії про те, що нібито попередня влада здобула перемогу у 2014 році, купивши підтримку в Євросоюзі.

Про це заявив народний депутат, співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович.

"Сьогодні колишній народний депутат Давид Жванія стає ключовим гравцем української політики тільки тому, що він - учасник банди, який дає свідчення і є незаперечним свідком подій 2014 року. Тому сьогодні всім нам важливо знати, як його заява вплине на Україну", - вважає Рабінович.

Рабинович переконаний, що Давида Жванії повинні були взяти під державну охорону і взяти свідчення.

Він також заявив, що як народний депутат звернувся до генерального прокурора Ірині Венедиктової з вимогою дати відповідь, чи порушено кримінальну справу за фактами, наведеними Давидом Жванією, а якщо ні, то коли і яким чином влада збирається і чи збирається взагалі реагувати на злочини і притягувати винних до відповідальності.

Нагадаємо, Давид Жванія виступив з відеозверненням 22 червня. У прес-служба "Європейської солідарності" заявили, що звинувачення Жванії - суцільний фейк.

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