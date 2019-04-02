Глава партии "Оппозиционная платформа - За життя", народный депутат Вадим Рабинович призвал прекратить ссориться и начать строить успешную страну. Об этом он заявил в эфире программы "Эпицентр" на телеканале NewsOne, передает РБК-Украина.

"Давайте прекратим эту всеукраинскую грызню, давайте сядем, починим страну, организуем нормальную власть. А кто хороший, кто плохой - потом люди разберутся. Сейчас же украинский народ свой выбор сделал, а мы должны его уважать", - заявил парламентарий.

Он также извинился перед избирателями за поражение кандидата от партии "Оппозиционная платформа - За життя" Юрия Бойко на президентских выборах. И добавил, что в политсиле учли ошибки предыдущей избирательной кампании и уже готовятся к победе в парламентской гонке.

"Я хочу извиниться перед нашими избирателями за то, что мы не смогли победить на этих выборах. За то, что кандидат, которого мы поддержали, не пришел первым. Потому что в президентских выборах ставка только на победу, все остальное - это участие. На парламентских такого не будет. На парламентских выборах мы учтем все, что происходило, учтем все ошибки, неверную трактовку вопросов. Мы пойдем только к победе. И я уверен, что на парламентских выборах мы будем первыми. Улыбаемся, идем вперед - и все будет хорошо", - отметил политик.

Ранее глава "Оппозиционной платформы - За життя" призвал все действительно оппозиционные политические силы отбросить все противоречия и объединиться.

"Мы увидели разлад в лагере оппозиции, который привел к тому, что у власти остаются те, кто поддерживает МВФ. Я предлагаю от имени украинцев, которые за нас голосуют, прошу людей, которые нас раскалывают - давайте вместе сядем и все обсудим. Давайте на парламентских выборах вернем себе и своему избирателю победу", - подытожил Рабинович.