Рабинович призвал очистить власть от "министров-иностранцев"

По мнению Рабиновича, такие министры сильно навредили стране

Нынешняя власть за четыре года управления нанесла "сокрушительный урон" Украине, и делалось это в основном "руками министров-иностранцев". Об этом заявил народный депутат Украины, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире авторской программы на телеканале "112 Украина".

"Ни один враг не смог бы навредить украинской экономике и стране так, как это сделала властная команда с "варягами" Яресько, Супрун, Деканоидзе, Згуладзе, Абромавичусом и прочими, которые нас нагло грабили и грабят. Тот же Минздрав сегодня подозревается Счетной палатой в растрате двухсот миллионов гривен и закупке просроченных медикаментов. Ни Супрун, ни другие чиновники из ее министерства так и не понесли наказание – все правоохранительные органы молчат!", - заявил парламентарий.

Он подчеркнул, что последствия управления страной министрами-иностранцами придется "расхлебывать не один день".

"Супрун уже отчиталась о своих "достижениях", о том, что мы с вами получили в ходе ее "гениальной" медицинской реформы. Теперь врачи будут измерять пациентам талию, взвешивать, а туберкулез будут лечить опросом граждан. То, что эти шизофреники у власти натворили и натворят еще, нам потом придется расхлебывать не один день", – считает политик.

По его словам, Супрун повторит путь всех "заезжих чиновников-иностранцев", которые ушли в отставку и уехали из Украины.

"С таким же пафосом Деканоидзе и Згуладзе рассказывали про новую замечательную патрульную полицию. Потом они убежали с нашими деньгами, нет ни их, ни результатов реформы. Яресько в платье-вышиванке до пола великолепно реструктуризировала наш долг – сказала, что будет умирать с Украиной. Но потом уехала в Пуэрто-Рико. И сегодня мы все знаем, что тот убийственный документ, который она подписала, мог подписать только враг Украины №1", – подчеркнул народный депутат.

Лидер партии "За життя" призвал выгнать из страны "заезжих чиновников" и самим строить сильную и богатую Украину.

"Нужно выгнать всех иностранных "специалистов", которые "сидят на потоках" и потом с набитыми карманами уезжают назад, не сделав ничего выдающегося. Мы защитим народ от министров-иностранцев, которые гробят страну, и сами построим сильную и богатую Украину!", – констатировал Рабинович.