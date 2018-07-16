Рабінович закликав очистити владу від "міністрів-іноземців"

На думку Рабіновича, такі міністри сильно нашкодили країні

Нинішня влада за чотири роки управління завдала "нищівної шкоди" Україні, і робилося це в основному "руками міністрів-іноземців". Про це заявив народний депутат України, лідер партії "За життя" Вадим Рабінович в ефірі авторської програми на телеканалі "112 Україна".

"Ні один ворог не зміг би нашкодити українській економіці та країні так, як це зробила владна команда з "варягами" Яресько, Супрун, Деканоїдзе, Згуладзе, Абромавічусом та іншими, які нас нахабно грабували і грабують. Той же МОЗ сьогодні підозрюється Рахунковою палатою у розтраті двохсот мільйонів гривень і закупівлю прострочених медикаментів. Ні Супрун, ні інші чиновники з її міністерства так і не понесли покарання – всі правоохоронні органи мовчать!", - заявив парламентарій.

Він підкреслив, що наслідки управління країною міністрами-іноземцями доведеться "розгрібати не один день".

"Супрун вже відзвітувала про свої "досягнення", про те, що ми з вами отримали в ході її "геніальної" медичної реформи. Тепер лікарі будуть вимірювати пацієнтам талію, зважувати, а туберкульоз лікуватимуть опитуванням громадян. Те, що ці шизофреніки у влади накоїли і зроблять ще, нам потім доведеться розсьорбувати не один день", – вважає політик.

За його словами, Супрун повторить шлях всіх "заїжджих чиновників-іноземців", які пішли у відставку і виїхали з України.

"З таким же пафосом Деканоїдзе і Згуладзе розповідали про нову чудову патрульну поліцію. Потім вони втекли з нашими грошима, немає ні їх, ні результатів реформи. Яресько в сукні-вишиванці до підлоги чудово реструктуризувала наш обов'язок – сказала, що буде вмирати з Україною. Але потім поїхала в Пуерто-Ріко. І сьогодні ми всі знаємо, що той жахливий документ, який вона підписала, міг підписати тільки ворог України №1", – підкреслив народний депутат.

Лідер партії "За життя" закликав вигнати з країни "заїжджих чиновників" і самим будувати сильну та багату Україну.

"Треба вигнати всіх іноземних "фахівців", які "сидять на потоках" і потім з набитими кишенями їдуть назад, не зробивши нічого видатного. Ми захистимо народ від міністрів-іноземців, які гроблять країну, і самі побудуємо сильну та багату Україну!", – констатував Рабінович.