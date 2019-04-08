Рабинович призвал к объединению всех политиков, готовых работать на благо страны

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Рабинович рассказал, каких политиков может обьединить его партия

Только "Оппозиционная платформа – За життя" может объединить всех политиков, представляющих взгляды людей юга, востока и центра страны ради спасения Украины. Об этом заявил народный депутат Украины и глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Я в свое время, имея высокий президентский рейтинг, поступился амбициями, снял кандидатуру в пользу своего коллеги Юрия Бойко. Призываю, как в армии, "делай как я!" – и чем чаще политики будут сначала думать о Родине, а потом о себе, тем будет лучше!", – убежден лидер партии.

Глава "Оппозиционной платформы – За життя" подчеркнул, что будет сотрудничать со всеми политиками, которые "готовы к созиданию".

"Я приглашаю всех, кто готов отстаивать интересы избирателей... И Евгения Мураева с партией "Наши" тоже приглашаю в наше объединение. Давайте все забудем – и будем работать на благо страны!", – заявил Рабинович.

По его мнению, именно разобщенность политиков, которые имеют поддержку в центре и на юго-востоке Украины, не дала Бойко возможности выйти во второй тур президентских выборов и победить.

"И я постараюсь и сделаю все, чтобы посадить всех политиков за один стол. Неважно, что было вчера или позавчера, важна победа, потому что она влечет за собой изменение нашей жизни. В потенциально сильной стране мы не должны жить в таком дерьме. "Оппозиционная платформа – За життя" – это сила, в которой все ее участники не обязательно должны любить друг друга, но партия должна быть готова строить страну. Ключевое слово "строить" – не грызться и ругаться, не грабить и унижать, а строить!", – резюмировал Рабинович.