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Рабінович закликав до об'єднання всіх політиків, готових працювати на благо країни

Новини » Політика    08.04.2019 - 11:35
Рабінович закликав до об'єднання всіх політиків, готових працювати на благо країни
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович розповів, яких політиків може об'єднати його партія

Тільки "Опозиційна платформа – За життя" може об'єднати всіх політиків, які представляють погляди людей півдня, сходу і центру країни заради порятунку України. Про це заявив народний депутат України і голова партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Я у свій час, маючи високий президентський рейтинг, поступився амбіціями, зняв кандидатуру на користь свого колеги Юрія Бойка. Закликаю, як в армії, "роби як я!" – і чим частіше політики будуть спочатку думати про Батьківщину, а потім про себе, тим буде краще!", – переконаний лідер партії.

Голова "Опозиційної платформи – За життя" підкреслив, що буде співпрацювати з усіма політиками, які "готові до творення".

"Я запрошую всіх, хто готовий відстоювати інтереси виборців... І Євгена Мураєва з партією "Наші" теж запрошую до нашого об'єднання. Давайте все забудемо і будемо працювати на благо країни!", – заявив Рабінович.

На його думку, саме роз'єднаність політиків, які мають підтримку в центрі і на південному сході України, не дала Бойку можливості вийти у другий тур президентських виборів і перемогти.

"І я постараюся і зроблю все, щоб посадити всіх політиків за один стіл. Неважливо, що було вчора або позавчора, важлива перемога, тому що вона тягне за собою зміну нашого життя. У потенційно сильній країні ми не повинні жити в такому лайні. "Опозиційна платформа – За життя" – це сила, в якій усі її учасники не обов'язково повинні любити один одного, але партія повинна бути готова будувати країну. Ключове слово "будувати" – не гризтися і лаятися, не грабувати і принижувати, а будувати!", – резюмував Рабінович.

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