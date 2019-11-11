Рабинович: принимать закон о продаже земли нельзя до проведения референдума

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба нардепа)

Рабинович заявил, что у ОПЗЖ есть свое видение решения земельного вопроса

Верховная рада не обязана реагировать на уговоры президента Владимира Зеленского и принимать законы, которые не пользуются популярностью среди народа Украины. Такое заявление сделал народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Меня уже редко шокируют какие-то политические события, но последнее выступление президента Владимира Зеленского по-настоящему шокировало. Тональность речи, где Зеленский говорит о "плохих политиках, нежелающих продавать украинскую землю", поражает. Он говорит, что мы, мол, "лобіюємо чиїсь інтереси". Да, может те политики, которых сегодня называют "старыми", действительно и защищают чьи-то интересы, но это интересы народа Украины. У меня нет никаких латифундий! Нам сегодня хотят внушить, что те, кто хочет продать нашу землю, и есть наши защитники. Но я не хочу, чтобы людей в очередной раз обманули!", - подчеркнул политик.

Рабинович уверен, что "цель выступления Зеленского - заставить "послушное стадо" в парламенте проголосовать за закон о продаже земли".

"Гарант говорит: "Даю вам слово, что без референдума не будет продажи земли, а иностранцам этого сделать просто не дадут. Вы проголосуйте в первом чтении за данный законопроект, а потом мы внесем правки". Как это так? Зачем голосовать за то, что мы сейчас не поддерживаем? Пусть каждый представит ситуацию: вы приходите в автосалон, а вам говорят: "Купите бракованную машину, а мы ее потом вам починим?". Вы же спросите: "А почему вы мне сразу не продадите нормальный автомобиль?". Так и здесь: зачем вносить правки в заведомо преступный закон и при этом заставлять всех как баранов за него голосовать?..", - высказал недопонимание политик.

В связи с этим Рабинович обратился к гаранту Владимиру Зеленскому: "Уважаемый господин президент, давайте проведем референдум, учтем мнение народа Украины, а не мнение вашего Офиса, МВФ или Сороса, а потом будем голосовать в Верховной Раде! Нас не устраивает призыв: "Проголосуйте, а потом, поверьте, все будет хорошо".

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За життя" считает, что "дело вовсе не в недоверии".

"Земля Украины - не игрушка! И, к сожалению, украинцев уже столько раз обманывали, что у них есть право добиваться проведения референдума по этому вопросу. Я понимаю, что к власти пришли креативные, молодые ребята, которые хотят "нас разом зробити". Но я думаю, что в это раз у них это не получится… У нашей фракции, конечно, есть позиция, которую мы огласим с трибуны Верховной Рады завтра (во вторник, 12 ноября - ред.), а внутри партии этот вопрос мы еще будем обсуждать с региональными представителями. Но лично я поддержу любую форму протеста нашей партии вплоть до выхода на улицу, если украинская земля станет товаром", - заявил Рабинович.

Политик признался, что "после выступления президента еще больше убедился: над нами нависла опасность, потому что его предложения вызывают у любого здорового человека вопрос: "А зачем телегу ставить перед лошадью?".

"Если вы все равно хотите провести референдум, не собираетесь продавать землю иностранцам, то зачем его голосование в парламенте проводить до волеизъявления народа?", - задался вопросом Рабинович.

Политик также заявил, что у "Оппозиционной платформы - За життя" есть свое видение решения земельного вопроса.

"Мы имеем абсолютно четкое понимание того, как мы можем использовать земельный ресурс, не продавая его, но мы внесем наш законопроект только после проведение референдума. Потому что в противном случае мы подадим такой же преступный пример, когда любой политик в обход требований народа хочет провести свое решение. Любой "слуга" должен слышать мнение "хозяина". И "слуги" должны услышать мнение своего "хозяина" - народа. Как бы они не старались нам рассказать сказки о чуде после продажи земли, я могу сказать, что чуда не будет", - уверен Рабинович.

Кроме того, парламентарий обвинил президента и в наступлении на свободу слова.

"Мы верили Зеленскому, когда шли на выборы. Верили, что будут защищать свободу слова, а теперь он заявляет, что будем создавать единый стандарт новостей. И когда президент нам сказал, что без рынка земли живут только на Кубе, в Венесуэле или Северной Корее, то я должен это подтвердить: это так, мы будем жить так, потому что только в этих странах главы государств игнорируют обстрелы каналов, вводят единый стандарт новостей, как это и сделал Зеленский", - заявил Рабинович.

Он напомнил власти, что "единые стандарты новостей вводили Гитлер и Сталин, тоталитарные режимы которых убивали собственный народ".

"Лучше бы власть расследовала убийство журналистов, обстрелы каналов и занялась теми, кто не дает людям говорить правду! Президент - гарант, а не душитель Конституции. И когда Зеленский - человек из медиа-бизнеса говорит, что нужно ввести эти стандарты, по которым ему будут только аплодировать, это дно дна", - подчеркнул Рабинович.

Прокомментировал сопредседатель "Оппозиционной платформы - За життя" и инцидент, который произошел в Шестом апелляционном суде Киева, где пострадала корреспондент телеканала ZIK.

"Я напишу депутатский запрос и буду лично звонить министру внутренних дел по данному инциденту. Если вашим журналистам нужна какая-либо помощь, то вы всегда можете обращаться ко мне и к нашим однопартийцам", - резюмировал Рабинович.