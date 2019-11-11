Рабінович: приймати закон про продаж землі не можна до проведення референдуму

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба нардепа)

Рабінович заявив, що у ОПЗЖ є своє бачення вирішення земельного питання

Верховна рада не зобов'язана реагувати на вмовляння президента Володимира Зеленського і приймати закони, які не користуються популярністю серед народу України. Таку заяву зробив народний депутат України, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

"Мене вже рідко шокують якісь політичні події, але останній виступ президента Володимира Зеленського по-справжньому шокував. Тональність мови, де Зеленський говорить про "поганих політиків, небажаючих продавати українську землю", вражає. Він каже, що ми, мовляв, "лобіюємо чиїсь інтереси". Так, може ті політики, яких сьогодні називають "старими", дійсно і захищають чиїсь інтереси, але це інтереси народу України. У мене немає ніяких латифундій! Нас сьогодні хочуть переконати, що ті, хто хоче продати нашу землю, і є наші захисники. Але я не хочу, щоб людей в черговий раз обдурили!", - підкреслив політик.

Рабінович впевнений, що "мета виступу Зеленського - змусити "слухняне стадо" в парламенті проголосувати за закон про продаж землі".

"Гарант каже: "Даю вам слово, що без референдуму не буде продажу землі, а іноземцям цього зробити просто не дадуть. Ви проголосуйте в першому читанні за цей законопроект, а потім ми внесемо правки". Як це так? Навіщо голосувати за те, що ми зараз не підтримуємо? Нехай кожен представить ситуацію: ви приходите в автосалон, а вам кажуть: "Купіть браковану машину, а ми її потім вам полагодимо?". Ви запитаєте: "А чому ви мені одразу не продасте нормальний автомобіль?". Так і тут: навіщо вносити правки в завідомо злочинний закон і при цьому змушувати всіх, як баранів за нього голосувати?..", - висловив нерозуміння політик.

У зв'язку з цим Рабінович звернувся до гаранта Володимира Зеленського: "Шановний пане президент, давайте проведемо референдум, врахуємо думку народу України, а не думка вашого Офісу, МВФ або Сороса, а потім будемо голосувати у Верховній Раді! Нас не влаштовує заклик: "Проголосуйте, а потім, повірте, все буде добре".

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" вважає, що "справа зовсім не в недовірі".

"Земля України - не іграшка! І, на жаль, українців вже стільки разів обманювали, що у них є право домагатися проведення референдуму з цього питання. Я розумію, що до влади прийшли креативні, молоді хлопці, які хочуть "нас разом зробити". Але я думаю, що в цей раз у них це не вийде... У нашої фракції, звичайно, є позиція, яку ми оголосимо з трибуни Верховної Ради завтра (у вівторок, 12 листопада - ред.), а всередині партії це питання ми ще будемо обговорювати з регіональними представниками. Але особисто я підтримаю будь-яку форму протесту нашої партії аж до виходу на вулицю, якщо українська земля стане товаром", - заявив Рабінович.

Політик зізнався, що "після виступу президента ще більше переконався: над нами нависла небезпека, тому що його пропозиції викликають у будь-якої здорової людини питання: "А навіщо ставити воза перед конем?".

"Якщо ви все одно хочете провести референдум, не збираєтеся продавати землю іноземцям, то навіщо його голосування в парламенті проводити до волевиявлення народу?" - задався питанням Рабінович.

Політик також заявив, що у "Опозиційної платформи - За життя" є своє бачення вирішення земельного питання.

"Ми маємо абсолютно чітке розуміння того, як ми можемо використовувати земельний ресурс, не продаючи його, але ми внесемо наш законопроект тільки після проведення референдуму. Тому що в іншому випадку ми подамо такий же злочинний приклад, коли будь-який політик в обхід вимог народу хоче провести своє рішення. Будь-який "слуга" повинен чути думку "господаря". І "слуги" повинні почути думку свого "господаря" - народу. Як би вони не намагалися нам розповісти казки про диво після продажу землі, я можу сказати, що дива не буде", - упевнений Рабінович.

Крім того, парламентарій звинуватив президента і в наступі на свободу слова.

"Ми вірили Зеленському, коли йшли на вибори. Вірили, що будуть захищати свободу слова, а тепер він заявляє, що будемо створювати єдиний стандарт новин. І коли президент сказав, що без ринку землі живуть тільки на Кубі, у Венесуелі або Північній Кореї, то я повинен це підтвердити: так, ми будемо жити так, тому що тільки в цих країнах глави держав ігнорують обстріл каналів, вводять єдиний стандарт новин, як це і зробив Зеленський", - заявив Рабінович.

Він нагадав владі, що "єдині стандарти новин вводили Гітлер і Сталін, тоталітарні режими яких вбивали власний народ".

"Краще б влада розслідувала вбивство журналістів, обстріли каналів і зайнялася тими, хто не дає людям говорити правду! Президент - гарант, а не душитель Конституції. І коли Зеленський - людина з медіа-бізнесу говорить, що потрібно ввести ці стандарти, за якими йому будуть тільки аплодувати, це дно дна", - підкреслив Рабінович.

Прокоментував співголова "Опозиційної платформи - За життя" й інцидент, який стався у Шостому апеляційному суді Києва, де постраждала кореспондент телеканалу ZIK.

"Я напишу депутатський запит і буду особисто телефонувати міністру внутрішніх справ по даному інциденту. Якщо вашим журналістам потрібна якась допомога, то ви завжди можете звертатися до мене і до наших однопартійців", - резюмував Рабінович.