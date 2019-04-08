Рабинович пригласил Кернеса, Мамая и Труханова в первую десятку списка партии

Мэр Харькова Геннадий Кернес, мэр Одессы Геннадий Труханов и экс-мэр Полтавы Александрп Мамай приглашены в первую десятку политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" на парламентских выборах 2019. Об этом заявил депутат Украины и глава политической силы Вадим Рабинович.

"Сегодня я вам скажу то, что не сказал бы перед первым туром президентских выборов. Президент Украины, согласно закону, имеет только несколько функций: назначать министра обороны, министра иностранных дел, главу СНБО и предлагать Верховной раде кандидатуру главы СБУ. И никакого отношения к экономике глава государства не имеет! Поэтому сегодня всем нам нужно понять одну важную вещь: судьба государства Украина будет решаться на парламентских выборах", – заявил политик.

Рабинович напомнил, что у нас – парламентско-президентская форма правления, а это значит, что не без президента, а без парламента в Украине ничего сделать нельзя. Поэтому возглавляемая им политическая сила, проанализировав ошибки президентской кампании, начала свой путь в парламент, добавил политик.

По его словам, одним из важных моментов на этом пути является "усиление партии ключевыми фигурами – людьми, которые не на словах, а на деле продемонстрировали, какие они хозяйственники".

"Ни для кого не будет секретом, что мэры крупных, более-менее процветающих городов имеют колоссальную поддержку горожан, и она несопоставима с поддержкой центральной власти. Одним из таких мэров является Геннадий Кернес – его поддерживает порядка 70% харьковчан. Я вижу, как живет этот город, я вижу, как Кернес живет этим городом. Недавно я был в Одессе, разговаривал с мэром Геннадием Трухановым. И он тоже имеет порядка 70% поддержки одесситов. Я оценил результаты его работы. Есть еще один сильный хозяйственник в Полтаве – Александр Мамай", – рассказал Рабинович.

Однако, по словам депутата, нынешнюю власть не устраивает работа этих мэров.

"Каждого из них обложили уголовными делами, чтобы они не могли ничего делать самостоятельно, кроме как поддерживать центральную власть. Разве таким образом можно построить демократическую страну? Нельзя! Разве через насилие, сгибание, через барскую систему возможно построить сильную демократическую страну?! Невозможно! Потому-то мы так живем, а не потому, что мы плохие или земля у нас плохая. Мы живем плохо потому, что каждая новая власть приходит и строит барщину. Но так продолжаться не может", – возмутился глава "Оппозиционной платформы – За життя".

Поэтому Рабинович всем троим предложил место в первой десятке партии на парламентских выборах.

"Кернесу, Труханову и Мамаю я предложил место в первой десятке нашей партии. Как они решат – это их дело. Мы с ними дружим очень много лет. Я считаю их людьми, которые смотрят на жизнь так, как мы. Они, как и мы, понимают, что украинцы больше не могут жить нищими в самой лучшей по территориальному расположению стране! Мы больше не можем позволить Украине с ее невероятным человеческим потенциалом жить хуже африканских стран", – подчеркнул народный депутат.

Политик предлагает украинцам на парламентских выборах самим решить, в какой стране они хотят жить.

"Все у нас будет хорошо! Но при одном условии: на предстоящих парламентских выборах нужно голосовать с умом за то, что вы хотите – жить в мире или в войне, жить в нищей Украине или в "Швейцарии Восточной Европы", – резюмировал Рабинович.