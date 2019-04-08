Рабінович запросив Кернеса, Мамая і Труханова в першу десятку списку партії

Мер Харкова Геннадій Кернес, мер Одеси Геннадій Труханов та екс-мер Полтави Александрп Мамай запрошені в першу десятку політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" на парламентських виборах 2019. Про це заявив депутат України і голова політичної сили Вадим Рабінович.

"Сьогодні я вам скажу те, що не сказав би перед першим туром президентських виборів. Президент України, згідно із законом, має тільки кілька функцій: призначати міністра оборони, міністра закордонних справ, голову РНБО і пропонувати Верховній раді кандидатуру голови СБУ. І ніякого відношення до економіки глава держави не має! Тому сьогодні всім нам потрібно зрозуміти одну важливу річ: доля держави Україна буде вирішуватися на парламентських виборах", – заявив політик.

Рабінович нагадав, що в нас парламентсько-президентська форма правління, а це значить, що не без президента, а без парламенту в Україні нічого зробити не можна. Тому очолювана ним політична сила, проаналізувавши помилки президентської кампанії, почала свій шлях у парламент, додав політик.

За його словами, одним з важливих моментів на цьому шляху є "посилення партії ключовими фігурами – людьми, які не на словах, а на ділі продемонстрували, які вони господарники".

"Ні для кого не буде секретом, що мери великих, більш-менш процвітаючих міст мають колосальну підтримку городян, і вона непорівнянна з підтримкою центральної влади. Одним з таких мерів є Геннадій Кернес – його підтримує близько 70% харків'ян. Я бачу, як живе це місто, я бачу, як Кернес живе цим містом. Нещодавно я був в Одесі, розмовляв з мером Геннадієм Трухановим. І він теж має близько 70% підтримки одеситів. Я оцінив результати його роботи. Є ще один сильний господарник в Полтаві – Олександр Мамай", – розповів Рабінович.

Однак, за словами депутата, нинішню владу не влаштовує робота цих мерів.

"Кожного з них обклали кримінальними справами, щоб вони не могли нічого робити самостійно, крім як підтримувати центральну владу. Хіба таким чином можна побудувати демократичну країну? Не можна! Хіба через насильство, згинання, через панську систему можливо побудувати сильну демократичну країну?! Неможливо! Тому ми так живемо, а не тому, що ми погані або земля у нас погана. Ми живемо погано тому, що кожна нова влада приходить і будує панщину. Але так тривати не може", – обурився глава "Опозиційної платформи – За життя".

Тому Рабінович всім трьом запропонував місце в першій десятці партії на парламентських виборах.

"Кернесу, Труханову та Мамаю я запропонував місце в першій десятці нашої партії. Як вони вирішать – це їх справа. Ми з ними дружимо дуже багато років. Я вважаю їх людьми, які дивляться на життя так, як ми. Вони, як і ми, розуміють, що українці більше не можуть жити жебраками в найкращій за територіальним розташуванням країні! Ми більше не можемо дозволити Україні з її неймовірним людським потенціалом жити гірше африканських країн", – підкреслив народний депутат.

Політик пропонує українцям на парламентських виборах самим вирішити, в якій країні вони хочуть жити.

"Все у нас буде добре! Але за однієї умови: на майбутніх парламентських виборах треба голосувати з розумом за те, що ви хочете жити в світі або у війні, жити в злиденній Україні або в Швейцарії Східної Європи", – резюмував Рабінович.