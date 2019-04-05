Рабинович: президент должен в первую очередь защищать интересы украинцев

Народный депутат Вадим Рабинович, глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" считает, что украинский президент должен стоять на защите прав и интересов украинцев. Об этом парламентарий заявил в эфире телеканала NewsOne, сообщает РБК-Украина.

"Мы с вами находимся между Востоком и Западом, и должны, помирившись со всеми, стать тем Клондайком, где они будут хранить деньги. Нам нужно один раз в жизни стать умными и прагматичными – наша дружба должна зависеть от кармана украинцев", – заявил народный депутат.

Политик считает, что в прагматичности нет ничего зазорного, в пример он привел канцлера Германии Ангелу Меркель.

"Ничего в этом зазорного нет – Меркель поддерживает Украину, но как только дело касается “Северного потока” и десяти евро из кармана немца, она насмерть за немцев. Это правильно!", – пояснил парламентарий.

Народный депутат уверен, что в настоящее время президент Украины занимается защитой своих интересов, а не интересов украинцев.

"Украинский президент должен защищать украинцев, а не думать о том, как подлизаться к тем или к другим. Законы должны защищать украинцев, а не закрывать нам дорогу на Восток или Запад. Торговать мы должны со всеми, кто покупает и выгодно нам продает", – подытожил Рабинович.