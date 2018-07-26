Рабинович претендует на титул главного украинского "сказочника", - Фесенко

Новости Политика 26.07.2018 - 10:26
Фото: Владимир Фесенко (facebook.com vladimir fesenko)
Фото: Владимир Фесенко (facebook.com vladimir fesenko)

Фесенко назвал программу партии "За життя" "набором популистских клише"

Инициативы главы партии "За життя!" Вадима Рабиновича по восстановлению экономики Украины – "набор популистских клише" из разных, в том числе и старых политических программ. Об этом написал политолог Владимир Фесенко на своей странице в соцсети Facebook.  

В частности, Фесенко раскритиковал презентованную Рабиновичем программу партии "За життя", назвав ее "набором популистских клише".

Рабинович претендует на титул главного украинского &quot;сказочника&quot;, - Фесенко

"Еще один пошел. Рабинович представил на Ньюсван свою программу. Нет смысла уже сейчас комментировать ее подробно. Пусть коллеги экономисты потопчутся по конкретным ее предложениям, а voxukraine сделает фактчек этого выступления. Очень похоже, что там полно вранья и манипуляций. Судя по презентованной программе, инициативы Вадима Рабиновича по восстановлению экономики Украины – набор популистских клише из разных, в том числе и старых политических программ", – считает Фесенко.

"Кто уже только не обещал забрать деньги из офшоров, пользоваться только отечественным газом, снизить коммунальные тарифы в три раза и т. д. и т. п. А воз этих проблем, как говорится, и ныне там. Но Рабинович хочет переплюнуть всех. Он обещает уже завтра из Украины сделать Швейцарию. В. Рабинович явно претендует на титул главного украинского сказочника или нового Хлестакова, собравшегося в президенты. Это даже не апофеоз, а апофигей популизма", – добавил политолог.

Эксперт также подчеркнул, что реализация экономической составляющей программы Рабиновича приведет к плачевным последствиям:

"Отказ платить по внешним долгам и от сотрудничества с МВФ будет означать неминуемый дефолт и обрушение гривны, либо режим жесточайшей экономии, включая урезание зарплат и пенсий. И тогда вместо "золотых гор" избиратели Рабиновича, а вместе с ними и вся страна, получат обнищание и резкое падение уровня жизни. И нынешние социальные проблемы тогда покажутся "цветочками", - написал Фесенко.

Рабинович претендует на титул главного украинского &quot;сказочника&quot;, - Фесенко

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Теги:  Владимир Фесенко,  Рабинович  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС