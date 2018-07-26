Рабинович претендует на титул главного украинского "сказочника", - Фесенко

Фесенко назвал программу партии "За життя" "набором популистских клише"

Инициативы главы партии "За життя!" Вадима Рабиновича по восстановлению экономики Украины – "набор популистских клише" из разных, в том числе и старых политических программ. Об этом написал политолог Владимир Фесенко на своей странице в соцсети Facebook.

В частности, Фесенко раскритиковал презентованную Рабиновичем программу партии "За життя", назвав ее "набором популистских клише".

"Еще один пошел. Рабинович представил на Ньюсван свою программу. Нет смысла уже сейчас комментировать ее подробно. Пусть коллеги экономисты потопчутся по конкретным ее предложениям, а voxukraine сделает фактчек этого выступления. Очень похоже, что там полно вранья и манипуляций. Судя по презентованной программе, инициативы Вадима Рабиновича по восстановлению экономики Украины – набор популистских клише из разных, в том числе и старых политических программ", – считает Фесенко.

"Кто уже только не обещал забрать деньги из офшоров, пользоваться только отечественным газом, снизить коммунальные тарифы в три раза и т. д. и т. п. А воз этих проблем, как говорится, и ныне там. Но Рабинович хочет переплюнуть всех. Он обещает уже завтра из Украины сделать Швейцарию. В. Рабинович явно претендует на титул главного украинского сказочника или нового Хлестакова, собравшегося в президенты. Это даже не апофеоз, а апофигей популизма", – добавил политолог.

Эксперт также подчеркнул, что реализация экономической составляющей программы Рабиновича приведет к плачевным последствиям:

"Отказ платить по внешним долгам и от сотрудничества с МВФ будет означать неминуемый дефолт и обрушение гривны, либо режим жесточайшей экономии, включая урезание зарплат и пенсий. И тогда вместо "золотых гор" избиратели Рабиновича, а вместе с ними и вся страна, получат обнищание и резкое падение уровня жизни. И нынешние социальные проблемы тогда покажутся "цветочками", - написал Фесенко.