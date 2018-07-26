Рабінович претендує на титул головного українського "казкаря", - Фесенко

Новини Політика 26.07.2018 - 10:26
Фото: Володимир Фесенко (facebook.com vladimir fesenko)
Фото: Володимир Фесенко (facebook.com vladimir fesenko)

Фесенко назвав програму партії "За життя" "набором популістських кліше"

Ініціативи голови партії "За життя!" Вадима Рабіновича з відновлення економіки України – "набір популістських кліше" з різних, в тому числі і старих політичних програм. Про це написав політолог Володимир Фесенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Зокрема, Фесенко розкритикував презентовану Рабіновичем програму партії "За життя", назвавши її "набором популістських кліше".

Рабінович претендує на титул головного українського &quot;казкаря&quot;, - ФесенкоРабінович претендує на титул головного українського &quot;казкаря&quot;, - Фесенко

"Ще один пішов. Рабінович представив на Ньюсван свою програму. Немає сенсу вже зараз коментувати її докладно. Нехай колеги економісти потопчуться по конкретних її пропозиціях, а voxukraine зробить фактчек цього виступу. Дуже схоже, що там повно брехні і маніпуляцій. Судячи за презентованою програмою, ініціативи Вадима Рабіновича з відновлення економіки України – набір популістських кліше з різних, в тому числі і старих політичних програм", – вважає Фесенко.

"Хто вже тільки не обіцяв забрати гроші з офшорів, користуватися тільки вітчизняним газом, знизити комунальні тарифи в три рази і т. д. і т. п. А віз цих проблем, як мовиться, і нині там. Але Рабінович хоче переплюнути всіх. Він обіцяє вже завтра з України зробити Швейцарію. В. Рабінович явно претендує на титул головного українського казкаря або нового Хлестакова, що зібрався в президенти. Це навіть не апофеоз, а апофигей популізму", – додав політолог.

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Теги:  Владимир Фесенко,  Рабінович  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС