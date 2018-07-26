Рабінович претендує на титул головного українського "казкаря", - Фесенко

Фесенко назвав програму партії "За життя" "набором популістських кліше"

Ініціативи голови партії "За життя!" Вадима Рабіновича з відновлення економіки України – "набір популістських кліше" з різних, в тому числі і старих політичних програм. Про це написав політолог Володимир Фесенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Зокрема, Фесенко розкритикував презентовану Рабіновичем програму партії "За життя", назвавши її "набором популістських кліше".

"Ще один пішов. Рабінович представив на Ньюсван свою програму. Немає сенсу вже зараз коментувати її докладно. Нехай колеги економісти потопчуться по конкретних її пропозиціях, а voxukraine зробить фактчек цього виступу. Дуже схоже, що там повно брехні і маніпуляцій. Судячи за презентованою програмою, ініціативи Вадима Рабіновича з відновлення економіки України – набір популістських кліше з різних, в тому числі і старих політичних програм", – вважає Фесенко.

"Хто вже тільки не обіцяв забрати гроші з офшорів, користуватися тільки вітчизняним газом, знизити комунальні тарифи в три рази і т. д. і т. п. А віз цих проблем, як мовиться, і нині там. Але Рабінович хоче переплюнути всіх. Він обіцяє вже завтра з України зробити Швейцарію. В. Рабінович явно претендує на титул головного українського казкаря або нового Хлестакова, що зібрався в президенти. Це навіть не апофеоз, а апофигей популізму", – додав політолог.