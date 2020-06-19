Рабинович: преследованием оппозиции власть показывает, что украинцы ошиблись в своем выборе

Нынешняя власть может сколько угодно открывать уголовные дела против оппозиционеров, но этими действиями она только показывает, что украинцы ошиблись в своем выборе.

Об этом заявил народный депутат, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович.

"Это нормальный ход со стороны нынешней власти - возбудить уголовное дело против меня и моих соратников по партии "Оппозиционная платформа - За життя". Давайте уже прекратим критиковать власть! Для нынешней власти поиск мира - это же безусловное зло, нормальные отношения с Россией, с русским народом, с которым веками жили рядом - тоже, и поэтому они открывают уголовные дела", - сказал Рабинович.

Он убежден, что уголовные дела в отношении их партии "делаются только для того, чтобы сорвать участие делегации ОПЗЖ в параде Победы над фашизмом". Но, несмотря на это, по его словам, партия будет "продолжать дружбу с Россией".

"Я думал, что когда мы все вместе уберем Порошенко, все изменится. Но, к сожалению, "марлезонский балет" продолжился, и теперь нам придется побеждать еще раз и бороться за мир", - заявил он.

По его словам, на предыдущих выборах украинцы совершили ошибку, но больше этого не допустим.

"Я считаю, что сделав ошибку плакать не нужно, а нужно делать выводы. Давайте подумаем над тем, как бы нам исправить ситуацию. И если бы я не верил в то, что все это можно исправить, я бы никогда не занимался политикой. Если мы еще после всех этих недоумков, живем, дышим и размножаемся, то у нас еще есть силы и мы сможем построить великую Украину", - резюмировал Рабинович.

Напомним, ранее Рабинович заявлял, если в Украине забудут о Дне победы, страну ждет реванш фашизма. Но, по его словам, большинство украинцев продолжают отмечать 9 мая, кто бы не пытался уменьшить его значимость.