Рабінович: переслідуванням опозиції влада показує, що українці помилилися у своєму виборі

Нинішня влада може скільки завгодно відкривати кримінальні справи проти опозиціонерів, але цими діями вона тільки показує, що українці помилилися у своєму виборі.

Про це заявив народний депутат, співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович.

"Це нормальний хід з боку нинішньої влади - порушити кримінальну справу проти мене і моїх соратників по партії "Опозиційна платформа - За життя". Давайте вже припинимо критикувати владу! Для нинішньої влади, пошук світу - це безумовне зло, нормальні відносини з Росією, з російським народом, з яким століттями жили поруч - теж, і тому вони відкривають кримінальні справи", - сказав Рабінович.

Він переконаний, що кримінальні справи партії "робляться тільки для того, щоб зірвати участь делегації ОПЗЖ у параді Перемоги над фашизмом". Але, попри це, за його словами, партія буде "продовжувати дружбу з Росією".

"Я думав, що коли ми всі разом приберемо Порошенко, все зміниться. Але, на жаль, "марлезонський балет" продовжилося, і тепер нам доведеться перемагати і боротися за мир", - заявив він.

За його словами, на попередніх виборах українці зробили помилку, але більше цього не допустимо.

"Я вважаю, що зробивши помилку плакати не треба, а потрібно робити висновки. Подумаймо над тим, як нам виправити ситуацію. І якби я не вірив у те, що все це можна виправити, я б ніколи не займався політикою. Якщо ми ще після всіх цих недоумків, живемо, дихаємо і розмножуємося, то у нас ще є сили і ми зможемо побудувати велику Україну", - резюмував Рабінович.

Нагадаємо, раніше Рабінович заявляв, якщо в Україні забудуть про День перемоги, країну чекає реванш фашизму. Але, за його словами, більшість українців продовжують відзначати 9 травня, хто б не намагався зменшити його значимість.