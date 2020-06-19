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Рабинович: преследованием оппозиции власть показывает, что украинцы ошиблись в своем выборе

Новости » Политика     19.06.2020 - 15:11
Рабинович: преследованием оппозиции власть показывает, что украинцы ошиблись в своем выборе
Фото: Вадим Рабинович (zagittya.com.ua)

По его словам, на предыдущих выборах украинцы совершили ошибку, но больше этого не будет

Нынешняя власть может сколько угодно открывать уголовные дела против оппозиционеров, но этими действиями она только показывает, что украинцы ошиблись в своем выборе.

Об этом заявил народный депутат, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович.

"Это нормальный ход со стороны нынешней власти - возбудить уголовное дело против меня и моих соратников по партии "Оппозиционная платформа - За життя". Давайте уже прекратим критиковать власть! Для нынешней власти поиск мира - это же безусловное зло, нормальные отношения с Россией, с русским народом, с которым веками жили рядом - тоже, и поэтому они открывают уголовные дела", - сказал Рабинович.

Он убежден, что уголовные дела в отношении их партии "делаются только для того, чтобы сорвать участие делегации ОПЗЖ в параде Победы над фашизмом". Но, несмотря на это, по его словам, партия будет "продолжать дружбу с Россией".

"Я думал, что когда мы все вместе уберем Порошенко, все изменится. Но, к сожалению, "марлезонский балет" продолжился, и теперь нам придется побеждать еще раз и бороться за мир", - заявил он.

По его словам, на предыдущих выборах украинцы совершили ошибку, но больше этого не допустим.

"Я считаю, что сделав ошибку плакать не нужно, а нужно делать выводы. Давайте подумаем над тем, как бы нам исправить ситуацию. И если бы я не верил в то, что все это можно исправить, я бы никогда не занимался политикой. Если мы еще после всех этих недоумков, живем, дышим и размножаемся, то у нас еще есть силы и мы сможем построить великую Украину", - резюмировал Рабинович.

Напомним, ранее Рабинович заявлял, если в Украине забудут о Дне победы, страну ждет реванш фашизма. Но, по его словам, большинство украинцев продолжают отмечать 9 мая, кто бы не пытался уменьшить его значимость.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины РабиновичОппозиционная платформа За життя
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