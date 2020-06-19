Рабінович: переслідуванням опозиції влада показує, що українці помилилися у своєму виборі

Фото: Вадим Рабінович (zagittya.com.ua)

За його словами, на попередніх виборах українці зробили помилку, але більше цього не буде

Нинішня влада може скільки завгодно відкривати кримінальні справи проти опозиціонерів, але цими діями вона тільки показує, що українці помилилися у своєму виборі.

Про це заявив народний депутат, співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович.

"Це нормальний хід з боку нинішньої влади - порушити кримінальну справу проти мене і моїх соратників по партії "Опозиційна платформа - За життя". Давайте вже припинимо критикувати владу! Для нинішньої влади, пошук світу - це безумовне зло, нормальні відносини з Росією, з російським народом, з яким століттями жили поруч - теж, і тому вони відкривають кримінальні справи", - сказав Рабінович.

Він переконаний, що кримінальні справи партії "робляться тільки для того, щоб зірвати участь делегації ОПЗЖ у параді Перемоги над фашизмом". Але, попри це, за його словами, партія буде "продовжувати дружбу з Росією".

"Я думав, що коли ми всі разом приберемо Порошенко, все зміниться. Але, на жаль, "марлезонський балет" продовжилося, і тепер нам доведеться перемагати і боротися за мир", - заявив він.

За його словами, на попередніх виборах українці зробили помилку, але більше цього не допустимо.

"Я вважаю, що зробивши помилку плакати не треба, а потрібно робити висновки. Подумаймо над тим, як нам виправити ситуацію. І якби я не вірив у те, що все це можна виправити, я б ніколи не займався політикою. Якщо ми ще після всіх цих недоумків, живемо, дихаємо і розмножуємося, то у нас ще є сили і ми зможемо побудувати велику Україну", - резюмував Рабінович.

Нагадаємо, раніше Рабінович заявляв, якщо в Україні забудуть про День перемоги, країну чекає реванш фашизму. Але, за його словами, більшість українців продовжують відзначати 9 травня, хто б не намагався зменшити його значимість.

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Автор: РБК-Україна