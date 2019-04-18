Рабинович предупредил о возможных провокациях власти после выборов

Нынешняя власть, цепляясь за последнюю возможность удержаться на плаву, может пойти на провокации сразу после выборов. Об этом заявил народный депутат и глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Сейчас действительно существует серьезная опасность. Цепляющаяся за последнюю возможность власть может устроить провокации. Правда, у нее все меньше и меньше для этого возможностей, потому что от них разбегаются уже все. Даже те, кто должен был что-то подобное делать", – заявил парламентарий.

Он также добавил, что генерал-лейтенант Валерий Кондратюк, отвечающий за спецслужбы у президента Порошенко, подал заявление об отставке.

"Он написал следующее: "Последние действия президента говорят о том, что он считает себя единоличным защитником страны, а также, что только он обеспечивал дипломатическую поддержку. Это не так и это оскорбительно слышать". Ну и так далее. Я могу сказать другое: это был один из ключевых людей у президента. Поэтому все становится печальнее для господина Порошенко", – отметил нардеп.

По словам политика, провокации могут также случиться в переходный период, до инаугурации нового президента.

"Если Порошенко проигрывает выборы, то он до инаугурации следующего главы государства еще месяц является президентом и главнокомандующим. Поэтому мы можем оказаться ввергнутыми в любую "халепу". И поэтому я подал законопроект, который Верховная Рада должна неотложно рассмотреть! Законопроект об ограничении полномочий президента на переходный период передачи власти в условиях военного времени", – заявил депутат.

Глава "Оппозиционной платформы – За життя" считает, что данный законопроект способен обезопасить Украину от необдуманных поступков руководителя страны.

"Я думаю, что в целях нашей всеобщей безопасности, в целях того, чтобы оградить действующего президента от неправильных поступков, этот законопроект необходимо принять. Я хочу, чтобы все граждане Украины были в курсе, что этот проект закона подан и мы работаем над его принятием", – подытожил Рабинович.