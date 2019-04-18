Рабінович попередив про можливі провокації влади після виборів

Нинішня влада, чіпляючись за останню можливість утриматися на плаву, може піти на провокації відразу після виборів. Про це заявив народний депутат і глава партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Зараз дійсно існує серйозна небезпека. Влада, яка чіпляється за останню можливість, може влаштувати провокації. Правда, у неї все менше і менше для цього можливостей, тому що від них розбігаються вже все. Навіть ті, хто мав щось подібне робити", – заявив парламентарій.

Він також додав, що генерал-лейтенант Валерій Кондратюк, відповідальний за спецслужби у президента Порошенка, подав заяву про відставку.

"Він написав наступне: "Останні дії президента говорять про те, що він вважає себе одноосібним захисником країни, а також, що тільки він забезпечував дипломатичну підтримку. Це не так і це образливо чути". Ну і так далі. Я можу сказати інше: це був один з ключових людей у президента. Тому все стає сумніше для пана Порошенка", – зазначив нардеп.

За словами політика, провокації можуть трапитися в перехідний період, до інавгурації нового президента.

"Якщо Порошенко програє вибори, то він до інавгурації наступного глави держави ще місяць є президентом і головнокомандувачем. Тому ми можемо опинитися ввергнутыми в будь-яку "халепу". І тому я подав законопроект, який Верховна Рада має невідкладно розглянути! Законопроект про обмеження повноважень президента на перехідний період передачі влади в умовах воєнного часу", – заявив депутат.

Голова "Опозиційної платформи – За життя" вважає, що даний законопроект здатний убезпечити Україну від необдуманих вчинків керівника країни.

"Я думаю, що для нашої загальної безпеки, з метою того, щоб захистити чинного президента від неправильних вчинків, цей законопроект необхідно прийняти. Я хочу, щоб усі громадяни України були в курсі, що цей проект закону поданий і ми працюємо над його прийняттям", – підсумував Рабінович.