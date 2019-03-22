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Рабинович предлагает упразднить пост президента

Новости » Политика    22.03.2019 - 12:36
Рабинович предлагает упразднить пост президента
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)

Рабинович считает, что пост президента принес стране только несчастья

В Украине необходимо упразднить пост президента, так как эта должность ничего, кроме несчастья, стране не принесла. Такое мнение высказал народный депутат и глава политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Если мы думаем об Украине, о ее будущем, то было бы идеально, чтобы Рада за оставшийся период до парламентских выборов спасла страну, упразднив президентский пост. Ведь эта должность, кроме несчастья, ничего нашей стране не дала. Ни один президент Украины с почетом еще не ушел со своей должности", – сказал парламентарий.

По его словам, украинцам нужно определиться с тем, какая форма правления будет установлена в стране.

"Нужно сделать нормальную парламентскую республику. Не нравится парламентская? Тогда сделайте президентскую республику. Зачем эта бесконечная война? Зачем эти миллиардные траты на разные структуры власти, которые дублируют друг друга?", – задался вопросом народный депутат.

Глава "Оппозиционной платформы – За життя" напомнил, что в программе его партии прописано – упразднить должность президента.

"Мы предлагаем упразднить пост президента. Не может от одного человека, от его настроения зависеть огромная страна. Так не должно быть. Ведь Украина не имперское государство. Давайте сделаем нормальную парламентскую республику. В парламенте подерутся, переформатируются – и все решат. Не должно быть в стране вечного противостояния президента и Рады", – заключил Рабинович.

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