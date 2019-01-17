Рабинович: политсовет "Оппозиционной платформы - За життя" одобрил выдвижение Бойко в президенты

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

На следующей неделе это решение утвердит съезд политсилы

Политсовет "Оппозиционной платформы – За життя" решил поддержать Юрия Бойко как кандидата в президенты Украины, на следующей неделе это решение утвердит съезд политсилы. Об этом заявил народный депутат и лидер этой политической силы Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Политсовет нашей партии принял решение поддержать (как мы и говорили) кандидатуру Юрия Бойко на выборах. Это решение должен подтвердить съезд, который соберется на следующей неделе! Для победы над этой властью необходимо объединяться и становиться над своими личными амбициями. И мы это подтверждаем своими действиями", – подчеркнул парламентарий.

Отметим, ранее Рабинович отказался от участия в президентской гонке, чтобы "сосредоточиться на победе в предстоящих парламентских выборах".

"Я обязательно возглавлю нашу партию в походе на выборах парламентских – и мы победим 200%, потому что только у нас есть план и возможности вывести страну из кризиса", – заявил тогда политик.

Напомним, партии "За життя" и "Оппозиционный блок" заявили об объединении в единую "Оппозиционную платформу – За життя". При этом Рабинович отметил, что цель нового политического образования – "установление мира в Украине и прекращение экономического кризиса в стране".

"Есть три пункта, по которым оппозиционные силы должны объединяться. Первое – добиваться мира в стране. Второе – прекращение экономического геноцида украинского народа. Третье – создание независимой страны – Швейцарии Восточной Европы. По этим трем пунктам на эту платформу мы приглашаем всех", – сказал Рабинович.